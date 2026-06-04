Politikai reklámok rendszerváltása: szót kér a reklámszövetség

Közleményükben felidézték, hogy Vitézy Dávid már az egy hónappal ezelőtti parlamenti bizottsági meghallgatásán nyilvánvalóvá tette, hogy minisztériumának egyik első és kiemelt törvényjavaslata lesz az úgynevezett vizuális környezetszennyezés és gyűlöletpropaganda elleni fellépés.

Kedden Tárkányi Zsolt, a minisztérium parlamenti államtitkára két képviselőtársával – Bódis Krisztával és Csontos Bencével – közösen benyújtotta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a közterületi plakátok elérhetőségét és megjeleníthetőségét is szabályozza.

A jogszabálytervezet minden valószínűség szerint a minisztérium szakembereinek munkáját tükrözi, végül mégis egyéni képviselői indítványként nyújtották be, így formálisan nem kötelező lefolytatni a törvény előkészítéséhez egyébként jogszabályban előírt társadalmi egyeztetést – hívta fel a figyelmet az OHH.

„Sajnáljuk, hogy ahogy az elmúlt 16 évben, ismét az érintettek maradtak ki az egyeztetésből. Elismerjük a magyar társadalom és a jogalkotó igényét arra, hogy az elmúlt évek közterületi kommunikációját – tartalmában, vizuális megjelenésében és elhelyezésében egyaránt – átfogóbban szabályozzák. Értjük és osztjuk azt a törekvést, hogy a közterek rendezettebbek, a politikai kommunikáció kulturáltabb legyen, ám

aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy egy ilyen jelentős – a közterületi reklámpiacon működő számos vállalkozást és a hazai reklámipart érintő – törvényjavaslat előkészítése során a kormány nem egyeztetett

az érintett szakmai szervezetekkel” – áll a közleményben.

Az OHH arra kéri a minisztert, hogy a törvényjavaslat parlamenti tárgyalása előtt folytasson érdemi egyeztetést a tagozat képviselőivel. Nem az ellen emelnek szót, hogy a területet szabályozzák, hanem hogy a szabályozás megalapozott és végrehajtható legyen – írták.

„Úgy véljük, ehhez a mi tapasztalatunk, piacismeretünk és együttműködési szándékunk nélkülözhetetlen. Hisszük, hogy a kormányzat és a szakma párbeszéde nem gyengíti, nem lassítja a folyamatokat, hanem hosszú távon támogatja az ország érdekeit” – áll az MRSZ OOH közleményében.