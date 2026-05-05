A „vagyonmenekítési” ügynek része a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos nyomozás.

A NAV jelzése alapján a Készenléti Rendőrség NNI hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

Mint írják: korábban rendőrségi közlemény is beszámolt, „a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént. A fenti eljárástól függetlenül

a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A fentieken túl a nyomozásról bővebb tájékoztatás nem adható – olvasható a rendőrség közleményében.

Az Index összefoglalója szerint egy nappal azután, hogy Balásy Gyula nyilvánosan felajánlotta cégeit az államnak, a rendőrség is megszólalt: a vagyonmenekítési ügyben folyó nyomozás részét képezi a kommunikációs milliárdos cégcsoportjának vizsgálata is.

Balásy Gyula a Lounge Design, a Lounge Event, a New Land Media Kft. és a Visual Europe Zrt. tulajdonosa. 2025-ben közel 70 milliárd forint közpénz juthatott nyolc minisztériumtól a Balásy-féle cégcsoporthoz, a Transparency International szerint pedig az elmúlt években összesen százmilliárdos nagyságrendben érkeztek állami megbízások a vállalkozóhoz.