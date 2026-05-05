ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.98
usd:
308.21
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Police.hu

Balásy Gyula cégei ügyében hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Zárolták Balásy Gyula számláját, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, a túlárazott szerződésekkel kapcsolatban is büntetőeljárás folyik.

A „vagyonmenekítési” ügynek része a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos nyomozás.

A NAV jelzése alapján a Készenléti Rendőrség NNI hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

Mint írják: korábban rendőrségi közlemény is beszámolt, „a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént. A fenti eljárástól függetlenül

a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A fentieken túl a nyomozásról bővebb tájékoztatás nem adható – olvasható a rendőrség közleményében.

Az Index összefoglalója szerint egy nappal azután, hogy Balásy Gyula nyilvánosan felajánlotta cégeit az államnak, a rendőrség is megszólalt: a vagyonmenekítési ügyben folyó nyomozás részét képezi a kommunikációs milliárdos cégcsoportjának vizsgálata is.

Balásy Gyula a Lounge Design, a Lounge Event, a New Land Media Kft. és a Visual Europe Zrt. tulajdonosa. 2025-ben közel 70 milliárd forint közpénz juthatott nyolc minisztériumtól a Balásy-féle cégcsoporthoz, a Transparency International szerint pedig az elmúlt években összesen százmilliárdos nagyságrendben érkeztek állami megbízások a vállalkozóhoz.

Kezdőlap    Belföld    Balásy Gyula cégei ügyében hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás

rendőrség

nyomozás

vagyonvisszaszerzés

választás 2026

balásy gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Karácsony Gergely benyújtotta a kormánynak részletes igénylistáját

Új kormány jön: Karácsony Gergely radikális lépésre készül

Vége a Jánosok többségének a nőkkel szemben a parlamentben

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális céláremelés jött erre a magyar részvényre – Most bőven van benne fantázia!

Brutális céláremelés jött erre a magyar részvényre – Most bőven van benne fantázia!

Miközben a legtöbb befektető a bizonytalan piaci környezetre figyel, a magyar tőzsdén a szemünk láttára formálódik egy lehetőség: egy részvény, amely nagyon olcsónak tűnik, ráadásul most egy egészen brutális céláremelés is érkezett rá az egyik elemzőtől, aki több okot is felsorol arra, hogy miért lehet izgalmas ez a papír a befektetők számára. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!

Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!

Jól ismered a magyar sport régi és új sikereit? Kattints, és mérd le a tudásod a hazai sporttörténelem legfényesebb pillanataiból!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 18:02
Őrsi Gergely: egy kocsmának is jutott az NKA-kifizetésekből
2026. május 5. 17:50
Vége a Jánosok többségének a nőkkel szemben a parlamentben
×
×