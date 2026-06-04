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Nyitókép: MTI/Varga György

Azbesztszennyezés: vasúti területeket is le kell zárni a veszélyes anyag miatt

Infostart / MTI

Azbesztszennyezés miatt két területet zár le a GYSEV Zrt. Szombathely térségében – közölte a vasúttársaság.

Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a GYESEV Zrt. azonnali vizsgálatot rendelet el az általa kezelt területeken.

Az eddigi vizsgálatok két helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést különböző, kőzúzalékkal borított felületeken Szombathely térségében, emiatt a vasúttársaság azonnali intézkedéseket hozott - írta a szóvivő.

Hozzátette: péntek reggeltől lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság kéri, hogy aki jelenleg is a területen parkol, minél előbb hagyja el a létesítményt.

Szintén lezárják Vép vasútállomáson a Toldi utcától a vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a vágányokat a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni.

Rázó László a közleményben kitért arra is: a GYSEV vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalék-mentesítést.

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