Váratlanul egy sziget bukkant fel a Balatonnál

A Balaton vízszintje most mindössze átlag 83 centiméter, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott szinttől. A csapadékmentes időjárás miatt a déli part közelében, Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, amit Majomszigetnek neveztek el.

Egy drónfelvétel is bizonyítja, hogy újra látszik a rejtélyes sziget.

A Sonline-nak nyilatkozó mezőgazdasági szakember azt mondta, hogy a számítások szerint 100-150 milliméter eső hiányzik a területről, és gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Tóth István felidézte, hogy az elmúlt napokban volt kisebb esőzés, de annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.

A szakember szerint a tó igazi táplálója a Zala folyó lenne, de jelenleg az északi Séd patakokhoz hasonlóan ez is csak minimális vizet hoz. Hozzátette: ha a tartós vízhiány marad, a fürdőzőknek újra meg kell barátkozniuk az iszappal.