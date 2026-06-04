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Balatonfenyves, 2025. október 21.A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Váratlanul egy sziget bukkant fel a Balatonnál

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ELŐZMÉNYEK

Olyan nagy az aszály, hogy a déli part közelében, Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott egy hírhedt homokos terület.

A Balaton vízszintje most mindössze átlag 83 centiméter, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott szinttől. A csapadékmentes időjárás miatt a déli part közelében, Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, amit Majomszigetnek neveztek el.

Egy drónfelvétel is bizonyítja, hogy újra látszik a rejtélyes sziget.

A Sonline-nak nyilatkozó mezőgazdasági szakember azt mondta, hogy a számítások szerint 100-150 milliméter eső hiányzik a területről, és gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Tóth István felidézte, hogy az elmúlt napokban volt kisebb esőzés, de annyira ki van száradva a talaj, hogy az egyből beszívta.

A szakember szerint a tó igazi táplálója a Zala folyó lenne, de jelenleg az északi Séd patakokhoz hasonlóan ez is csak minimális vizet hoz. Hozzátette: ha a tartós vízhiány marad, a fürdőzőknek újra meg kell barátkozniuk az iszappal.

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