ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.58
usd:
304.85
bux:
134128.21
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mountaineers climbing Everest
Nyitókép: Getty Images/ sansubba

Csoda történt a világ tetején: élve találták meg a Mount Everesten egy hete eltűnt serpát

Infostart

A csodával határos megtalálásról és mentésről Sántha Xénia hegymászó számolt be közösségi oldalán.

Egy hét után élve találtak meg egy eltűnt serpát a Mount Everesten – számolt be róla közösségi oldalán Sántha Xénia erdélyi magyar hegymászó.

Mint írta,az 52 éves Hillary Dawa május 29-én tűnt el a III-as tábor fölött, és június 4-én reggel az SPCC (Sagarmatha Pollution Control Committee) hulladékgazdálkodási csapata mentette ki őt a Crampon Point közelében, ahol a beszámolók szerint lassan kúszva próbált eljutni az Everest Alaptábor felé.

A hegymászó kiemelte: élelem és víz nélkül, a szélsőséges hideggel és a rendkívüli magassággal küzdve Dawa valahogyan túlélte a Föld egyik legkegyetlenebb környezetét. A serpa fagyási sérüléseket szenvedett és nagyon lassan képes csak kommunikálni, de életben van, és Gorakshepbe szállítják kezelésre.

Mint írja, szerdán még egy légi kutatócsapat is kereste az eltűnt férfit, de nem akadtak a nyomára, ezért is csodával határos, hogy élve előkerült. Sántha Xénia aláhúzta, az eset jó emlékeztető arra, milyen erős is lehet az ember túlélő ösztöne.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Csoda történt a világ tetején: élve találták meg a Mount Everesten egy hete eltűnt serpát

mount everest

kutatás

eltűnt

hegymászás

hegymászó

túlélte

serpa

sántha xénia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem sikerült meggátolni, már házi disznók közt a sertéspestis

Nem sikerült meggátolni, már házi disznók közt a sertéspestis

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Titokzatos tengeralattjárók bukkantak fel a keleti nagyhatalom partjainál: csak találgatnak a szakértők

Titokzatos tengeralattjárók bukkantak fel a keleti nagyhatalom partjainál: csak találgatnak a szakértők

Műholdfelvételek tanúsága szerint egy eddig ismeretlen, futurisztikus kialakítású kínai tengeralattjáró tűnt fel Sanghajban - számolt be a Naval News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
14 szezon után befejezi a Super Bowl-győztes irányító: érzelmes videóban búcsúzott

14 szezon után befejezi a Super Bowl-győztes irányító: érzelmes videóban búcsúzott

Bejelentette visszavonulását az NFL-ből Russell Wilson, a tízszeres Pro Bowl-válogatott irányító, aki a jövőben a CBS Sports stábjához csatlakozik elemzőként.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 11:59
Lezuhant egy állítólag Magyarországról Lengyelországba tartó helikopter
2026. június 4. 09:25
Összeesik a kínai autópiac – keresik az új lehetőségeket, Európában is újdonságok jöhetnek
×
×