Csoda történt a világ tetején: élve találták meg a Mount Everesten egy hete eltűnt serpát

Egy hét után élve találtak meg egy eltűnt serpát a Mount Everesten – számolt be róla közösségi oldalán Sántha Xénia erdélyi magyar hegymászó.

Mint írta,az 52 éves Hillary Dawa május 29-én tűnt el a III-as tábor fölött, és június 4-én reggel az SPCC (Sagarmatha Pollution Control Committee) hulladékgazdálkodási csapata mentette ki őt a Crampon Point közelében, ahol a beszámolók szerint lassan kúszva próbált eljutni az Everest Alaptábor felé.

A hegymászó kiemelte: élelem és víz nélkül, a szélsőséges hideggel és a rendkívüli magassággal küzdve Dawa valahogyan túlélte a Föld egyik legkegyetlenebb környezetét. A serpa fagyási sérüléseket szenvedett és nagyon lassan képes csak kommunikálni, de életben van, és Gorakshepbe szállítják kezelésre.

Mint írja, szerdán még egy légi kutatócsapat is kereste az eltűnt férfit, de nem akadtak a nyomára, ezért is csodával határos, hogy élve előkerült. Sántha Xénia aláhúzta, az eset jó emlékeztető arra, milyen erős is lehet az ember túlélő ösztöne.