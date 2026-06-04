Gyermekpornográfia miatt csaptak le rá – nem először

A KR NNI azt közölte csütörtökön a police.hu oldalon, hogy az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja még áprilisban értesítette a hatóság gyermekvédelmi nyomozóit arról, hogy egy vélhetően magyar felhasználó gyermekpornográf tartalmakat töltött fel több internetes platformra.

A jelzés szerint 2024 márciusában a Discord felületen osztott meg egy felhasználó egy gyermekpornográf tartalmat, míg 2025 január-februárjában a Snapchat felületre töltött fel kamasz lányokról meztelen felvételeket.

Az adatok alapján a szakemberek kiderítették, hogy az e-mailcím egy 25 éves Baranya megyei férfihoz tartozik, és azt is megállapították, hogy a felvételek feltöltésekor németországi IP-címekről lépett be a felületekre. Kiderítették továbbá, hogy az e-mailcímhez tartozó telefonszám is németországi cellainformációkat jelzett a feltöltések időpontjaiban.

A nyomozók feltárták, hogy a férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén, hajléktalanszállókon, illetve motelekben él – tették hozzá.

A hatóság közleménye szerint a férfi korábban is követett el hasonló bűncselekményt: 2019-ben és 2020-ban 74 gyermekpornográf tartalmat osztott meg és tett hozzáférhetővé a közösségi média különböző felületein.

A férfit 2021 szeptemberében gyermekpornográfia és egyéb bűncselekmények miatt a Kaposvári Bíróság 2 év börtönbüntetésre ítélte, amit 5 évre felfüggesztett; a férfi a joghátrányok alól idén szeptemberben mentesült volna.

A KR NNI nyomozói május 19-én a főváros X. kerületben fogták el a férfit, akit háromrendbeli gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg; a terhére rótt bűncselekményt elismerte, de vallomást nem tett.

Székesfehérvári tartózkodási helyén kutatást tartottak a rendőrök és lefoglalták a mobiltelefonját, a SIM-kártyáit, valamint az SD-kártyáját is – áll a közleményben.