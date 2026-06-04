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Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

Polgármesteri fizetések – Márki-Zay Péter visszavonulót fúj

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Előző posztjában nem vezette őt sem az önzés, sem a kormány hátba támadása – közölte.

Márki-Zay Péter szerda esti Facebook-posztja alapján ma már másként látja a polgármesteri fizetések ügyét, mint néhány napja, Hódmezővásárhely polgármestere hosszú bejegyzésben revideálta felháborodott álláspontját.

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy a miniszterelnöké mellett a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetése is csökkenhetne, amire több településvezető is reagált, hol azonnali távozást belengetve, hol kérve, hogy ezt beszélje meg a településvezetőkkel, utóbbi találkozó – mármint a kormány és a települési érdekképviseletek közti – meg is történt szerdán.

Márki-Zay Péter korábban félrevezetőnek nevezte a fizetéscsökkentés indoklását, és arra utalt, az alacsony fizetés miatt lemondó polgármesterek nyomában a Tisza Párt elfoglalhatja a helyhatóságokat, és akkor „tényleg egypártrendszer lesz”.

Friss posztjában a városatya helyre próbálja tenni korábbi mondandóját, szerinte nem a saját fizetése védelmében beszélt, azt elfogadja, akármennyi is, amit viszont fenntart, hogy a korrupció nem lehet hivatkozási alapja egy ilyen intézkedésnek, hisz aki korrupt, nem kevesebb pénzt, hanem börtönt érdemel.

Márki-Zay Péter egyeztetést szeretne, nem a kormányt támadni, javaslataival pedig két minisztert is megkeresett.

Személy szerint nagyon várja már az elszámoltatást, a dokumentáltan, bizonyítottan bűnöző politikusok előzetes letartóztatását, amivel nem lehet eléggé sietni.

Előző posztjában nem vezette őt tehát sem az önzés, sem a kormány hátba támadása.

Egy javaslattal is él: új köztisztviselői bértáblát javasol.

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Kezdőlap    Belföld    Polgármesteri fizetések – Márki-Zay Péter visszavonulót fúj

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