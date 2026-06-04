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Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sertéspestis: létfontosságú kérdést tisztázott az agrárminiszter

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A hazai házisertés-állományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook-oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. „Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben” – írta.

Felidézte: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét.

Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri.

Bóna Szabolcs kiemelte:

a megbetegedés emberre nem veszélyes.

Elszigetelt eset és a hatóságok a megfelelő intézkedéseket megtették.

A magyar sertéstartás szigorú felügyelet mellett, jó minőségű alapanyaggal látja el a vágóhidakat, feldolgozókat és a közétkeztetést. A magyar sertéshús fogyasztás biztonságos - hangsúlyozta.

„Mindenkit arra buzdítok, hogy minden esetben a magyar sertéshúst válassza” – fogalmazott bejegyzésében Bóna Szabolcs.

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Kezdőlap    Gazdaság    Sertéspestis: létfontosságú kérdést tisztázott az agrárminiszter

afrikai sertéspestis

bóna szabolcs

agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

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