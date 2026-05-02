2026. május 2. szombat
Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes énekel a Dankó Rádió 10. születésnapja alkalmából tartott koncerten, a Dankó 10 gálán a Magyar Zene Házában 2022. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A súlyosbodó aszályhelyzet miatt cselekvési terv készítésére kérte fel Magyar Péter a leendő élő környezetért felelős minisztert. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna EU-csatlakozását.

A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A leendő kormányfő Facebook-oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el.

1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a HungaroMet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sokévi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik.

Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos; Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz - jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a Működő és Emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segítené a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését.

A gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország egyik legfontosabb pillérének a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: az első 3 hónapban már érezhető változások jönnek. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását.

A leendő közlekedési miniszter szerint mintegy 280 milliárd forint uniós forrás kerülhet veszélybe, miután Lázár János leköszönő tárcavezető visszavonta több nagy vasútfejlesztési tender kiírását, köztük a Debrecen–Nyíregyháza vonal és a budapesti körvasút egyes szakaszainak projektjeit. Vitézy Dávid úgy fogalmazott: a beruházásokat 3 éven belül kellene megvalósítani, de a tenderek visszavonása miatt a folyamat gyakorlatilag újraindul, ami komoly csúszást okozhat.

A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyok Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű, és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát.

A sükösdi Sugó Tamburazenekar is részt vesz az Országgyűlés május 9-i, 10 órakor kezdődő alakuló ülésén. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte: az ünnepi eseményen több himnusz is elhangzik, köztük a magyar, a székely és az európai himnusz. Délután a Kossuth téren ünnepi rendezvényt tartanak, ahol Magyar Péter is felszólal.

A Hagyományok Háza főigazgatója, Both Miklós és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Both Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter Facebook-posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják, és a jogtalanságok nem maradnak következmény nélkül.

Országos fejlesztés indult a turisztikai kis- és középvállalkozások digitális felkészültségének javítására. A Turizmus eAkadémia program célja, hogy modern eszközökkel segítse a szektor szereplőit a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazásában.

Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a Filmreform-kezdeményezéshez, amely a magyar film-finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze.

Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Volodimir Zelenszkij ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficoval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt.

Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot – derül ki abból a levélből, amelyet az amerikai elnök a Kongresszusnak küldött. A döntés időzítése nem véletlen: a katonai művelet megindítása óta eltelt 60 nap, amely után az amerikai jogszabályok értelmében minden további katonai akcióhoz, törvényhozási jóváhagyás szükséges.

Az Egyesült Államok mintegy ötezer katonát von ki Németországból – jelentette be a Pentagon szóvivője. A döntés egy átfogó felülvizsgálat eredménye, amely az amerikai haderő európai jelenlétét értékelte. A kivonást a következő 6–12 hónapban hajtják végre. Jelenleg mintegy 36 ezer amerikai katona állomásozik Németországban. Az amerikai elnök korábban Spanyolország és Olaszország esetében is kilátásba helyezte a csapatok csökkentését.

Ez már gazdasági háború: sorra fordítják vissza a hajókat a Hormuzi-szorosban

Iránnal folyamatosan zajlanak egyeztetések, ugyanakkor ezek eredménye nem kielégítő – hangoztatta az amerikai külügyminisztérium szóvivője szombaton.

Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte

Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

