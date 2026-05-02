ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Long exposure of National Assembly with hungarian flag, Budapest, Hungary, 2023
Nyitókép: Julian Harenberg/Getty Images

Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

Infostart / MTI

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a sükösdi Sugó Tamburazenekart - írta Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebookon.

Közlése szerint a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a Himnusz, a székely és az európai himnusz is. "Majd Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt" - tette hozzá.

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a Parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez - olvasható a bejegyzésben.

Az Országgyűlés alakuló ülését 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren.

A bejegyzés szerint a részletekkel és pontos időpontokkal a leendő miniszterelnök hamarosan jelentkezik.

Kezdőlap    Belföld    Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

zene

cigányság

alakuló ülés

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem
Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt arról, hogy Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló ítéletét. A kormányfő szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti Magyarország szuverenitását és az Alaptörvényben rögzített alkotmányos önazonosságát.
 

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni

Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni

A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 11:10
Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet
2026. május 2. 10:35
Gáláns kedvezményt kaptak a távozó politikai vezetők a régi kormánytól
×
×