2026. május 2. szombat Zsigmond
Silhouette of military operation at sunset with sun glare.
Nyitókép: razihusin/Getty Images

Elkezdődik az amerikai katonák kivonása

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok ötezer katonát von ki Németországból – jelentette be a Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője.

A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre – tette hozzá a szóvivő.

Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveletet Irán ellen.

Az elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország, és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését, mert a két dél-európai ország visszautasította a segítséget az iráni műveletben résztvevő amerikai katonai egységeknek repülőterek, illetve a légtér használatának megtagadásával.

Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Donald Trump: véget ért a harcunk Iránnal

A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

