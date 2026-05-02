2026. május 2. szombat Zsigmond
Egy kislány eltakarja a szemeit valamiért.
Nyitókép: Unsplash

Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt arról, hogy Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló ítéletét. A kormányfő szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti Magyarország szuverenitását és az Alaptörvényben rögzített alkotmányos önazonosságát.

Az Európai Bizottság még 2022 decemberében fordult a luxemburgi székhelyű bírósághoz a „pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvény miatt.

A bíróság 2026. április 21-én kelt ítéletében a bizottság keresetének helyt adott, megállapítva, hogy a szabályozás sérti az uniós jogot.

Az ítélet indoklása szerint a homoszexualitást vagy a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést népszerűsítő vagy megjelenítő tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A bíróság úgy ítélte meg, hogy nem bizonyítható, hogy ezek a korlátozások feltétlenül a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálnák.

Orbán Viktor a köztársasági elnöknek írt levelében kifejtette: a bíróság a döntést jogtalanul alapozta a belső piaci szabályozásra, ezzel pedig kiürítette a tagállamok oktatással kapcsolatos kizárólagos hatásköreit. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

az ítélet figyelmen kívül hagyja a magyar Alaptörvény rendelkezéseit, különösen azokat, amelyek rögzítik, hogy „az anya nő, az apa férfi”, és védik a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

A kormányfő álláspontja szerint az unió bírósága az EU történetében először állapította meg az uniós alapértékek (EUSZ 2. cikk) sérelmét egy tagállami normával szemben, ami súlyos alkotmányjogi aggályokat vet fel.

A levél zárásaként a miniszterelnök rögzítette: mivel az ítélet sérti a nemzeti identitást és a szuverenitást, a magyar kormány azt nem hajtja végre.

bíróság

európai unió

gyermekvédelem

Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem

Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem
Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt arról, hogy Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló ítéletét. A kormányfő szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti Magyarország szuverenitását és az Alaptörvényben rögzített alkotmányos önazonosságát.
 

Gáláns kedvezményt kaptak a távozó politikai vezetők a régi kormánytól

„Azonnal leállítjuk” - Kapitány István videót tett közzé

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni

Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni

A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

