Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Az Európai Bizottság még 2022 decemberében fordult a luxemburgi székhelyű bírósághoz a „pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvény miatt.

A bíróság 2026. április 21-én kelt ítéletében a bizottság keresetének helyt adott, megállapítva, hogy a szabályozás sérti az uniós jogot.

Az ítélet indoklása szerint a homoszexualitást vagy a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést népszerűsítő vagy megjelenítő tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A bíróság úgy ítélte meg, hogy nem bizonyítható, hogy ezek a korlátozások feltétlenül a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálnák.

Orbán Viktor a köztársasági elnöknek írt levelében kifejtette: a bíróság a döntést jogtalanul alapozta a belső piaci szabályozásra, ezzel pedig kiürítette a tagállamok oktatással kapcsolatos kizárólagos hatásköreit. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

az ítélet figyelmen kívül hagyja a magyar Alaptörvény rendelkezéseit, különösen azokat, amelyek rögzítik, hogy „az anya nő, az apa férfi”, és védik a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

A kormányfő álláspontja szerint az unió bírósága az EU történetében először állapította meg az uniós alapértékek (EUSZ 2. cikk) sérelmét egy tagállami normával szemben, ami súlyos alkotmányjogi aggályokat vet fel.

A levél zárásaként a miniszterelnök rögzítette: mivel az ítélet sérti a nemzeti identitást és a szuverenitást, a magyar kormány azt nem hajtja végre.