2026. május 2. szombat Zsigmond
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierõ egyik B-1 Lancer nehézbombázó repülõgépét készítik fel bevetésre amerikai katonák a brit légierõ fairfordi támaszpontján 2026. március 10-én. Az utóbbi pár napban négy B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó és egy C-5 típusú katonai teherszállító repülõgép érkezett az Egyesült Államokból Fairfordba, március 9-én pedig az amerikai légierõ három B-52 típusú, nagy hatótávolságú nehézbombázója szállt le a nyugat-angliai légibázison. Richard Knighton brit vezérkari fõnök szerint a bombázók napokon belül bekapcsolódnak az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûveletbe.
Nyitókép: Tolga Akmen

Donald Trump bejelentette a fegyveres harcok végét

Infostart / MTI

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott "fegyveres harcot" pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 map eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

Donald Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.

"Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére és a tartós béke érdekében tett erőfeszítések ellenére

az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős"

– írta az elnök.

Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az "Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen".

Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.

Távolabb került a bronzéremtől a ZTE

A kupadöntős Zalaegerszeg hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyenes befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget

Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget

A botrány eredetileg a Greenpeace szombathelyi mérései nyomán robbant ki.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

2026. május 1. 23:34
Elhunyt Takács Csaba
2026. május 1. 21:29
Új alkotmány készülhet a lengyeleknél
