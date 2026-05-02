2026. május 2. szombat Zsigmond
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapitány István
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

„Azonnal leállítjuk” - Kapitány István videót tett közzé

Infostart / MTI

A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Kapitány István azt mondta: egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. "Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak" - tette hozzá.

Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. "Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze" - hangsúlyozta.

Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket.

"Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát, felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvez" - fűzte hozzá.

Szólt arról is, hogy kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekiállnak a felesleges bürokrácia visszavágásának.

"Mindezek a lépések sok időt vesznek igénybe, amelyhez részünkről fáradhatatlan munka szükséges" - mondta Kapitány István, aki azt ígérte, "érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet".

Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem

Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem
Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára

Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára

A Hezbollah terrorszervezet egy száloptikás drónnal semmisített meg egy izraeli Merkava harckocsit a libanoni Kantara faluban, mintegy nyolc kilométerre a határtól. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a harci drónok alapjaiban változtatják meg a hadviselést.

Mesébe illő virágtenger borítja a népszerű varázskertet: kevesen sejtik, de a lenyűgöző csodanövény veszélyes is lehet

Mesébe illő virágtenger borítja a népszerű varázskertet: kevesen sejtik, de a lenyűgöző csodanövény veszélyes is lehet

Az Európa egyik legszebb botanikus kertjeként ismert Jeli Arborétum már lombkoronasétánnyal is vár, de a 102 hektáros varázskert igazi különlegessége a májusi rododendron-virágzás.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

