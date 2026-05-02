Tragikusan kevés eső esett, le sem merjük írni a számokat

Hozzátették: az országnak csak egy kis részén - a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben - esett tíz milliméternél több eső áprilisban.

Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson - ezek közül kettő a fővárosban van - nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.

A bejegyzéshez készített infografika szerint áprilisban nem mért csapadékot Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa és Budapest két meteorológiai állomása.

Az agglomerációban, így Gödön 1 milliméter alatt maradt a csapadék.

Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.