2026. május 2. szombat Zsigmond
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója beszél a Szabó Tamás ötvös és Szabó Imrefia Béla szobrászművész éremsorozatából rendezett Madách 200 - Jelenetek a Tragédiából című kamarakiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2023. október 4-én.
Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA-botrány miatt

Lemondott a Nemzeti Kulturális Alap egyik bizottságának tagságáról Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója.

A színházigazgató közölte, hogy lemondását napokkal ezelőtt nyújtotta be, és a döntés időben megelőzte annak nyilvánosságra kerülését – írja a blikk.hu.

Ahogy arról korábban beszámoltunk nem ő az egyetlen távozó. Ma derült ki, hogy Both Miklós szintén lemondott a testületben betöltött szerepéről és Baán László hasonlóan cselekedett.

Both Miklós arról beszélt, hogy nem tud közösséget vállalni olyan rendszerrel, ahol a döntésekhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, és kifogásolta a pályázati rendszer átláthatatlanságát is.

A kialakult helyzet középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap egyik testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma áll. A sajtóhírek szerint egy mintegy 17 milliárd forintos támogatási ügy váltott ki vitákat, és több tag visszalépéséhez vezetett. A döntések egy részét a bizottsági tagok csak utólag követhették nyomon, ami többeknél kifogást váltott ki.

Többen arról beszélnek, hogy a kormánypárt politikusai ezen a szervezeten keresztül fizettek tucatnyi, számukra kedvezően nyilatkozó művészt. 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak.

Tarr Zoltán, a leendő kulturális miniszter arról beszélt, hogy átvilágítják a teljes NKA-rendszer működését. Közlése szerint vizsgálni fogják az elmúlt időszak támogatási döntéseit, és amennyiben jogellenes tevékenységet tárnak fel, felelősségre vonásra is sor kerülhet.

Fura adat mutatja a magyar mezőgazdaság problémáját

Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Felvázolta a Tisza Párt 100 napos programját Kapitány István: így indítanák be a gazdaságot

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

