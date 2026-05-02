Robert Fico szlovák miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a Barátság (Druzsba) kõolajvezetékrõl a Transpetrol szlovákiai szállító pozsonyi székházában 2026. április 23-án. Ezen a napon újraindult a kõolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az elsõ orosz kõolajszállítmány Szlovákiába. A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kõolaj nagy részét orosz olajjal ellátó Barátság vezetéken január 27-én állt le a szállítás.
Volodimir Zelenszkij szót értett Robert Ficóval, komoly dologban állapodtak meg

Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban - közölte Volodimir Zelenszkij az X-en.

"Erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról" - írta az ukrán elnök.

A telefonbeszélgetés során Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt.

Robert Fico a beszélgetés után kiadott sajtóközleményében kiemelte: bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség (EPC) 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy

az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.

Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt Kijevben, és sokszor érte az a vád, hogy megengedő politikát folytat Oroszországgal szemben. A tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező évfordulós rendezvényeken.

Nem a cégek, hanem a kapcsolatok teszik gazdaggá a városokat
Bentonville sokáig egy jelentéktelen amerikai kisváros volt. Ma viszont a világ legnagyobb vállalatainak képviselői járnak ide tárgyalni. Nem a város nőtt meg magától, hanem egy láthatatlan gazdasági hálózat épült köré. A legtöbben azt gondolják, a városokat gyárak és irodák építik. Valójában azonban nem ezek számítanak, hanem az a láthatatlan hálózat, amely összeköti az embereket, cégeket és lehetőségeket.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 325 millió forintos főnyereményt a 18. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

