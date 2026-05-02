2026. május 2. szombat Zsigmond
Fel kell tölteni a tiszai holtágakat.
Nyitókép: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

Munkát osztott ki Magyar Péter

Infostart / MTI

Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt.

A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szombaton írt bejegyzésében hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás.

Mivel a Tisza Működő és emberséges Magyarország programjában lévő fejlesztések az idei nyáron még nem fogják éreztetni pozitív hatásukat, ezért a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására - hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter emlékeztetett a Tisza Párt vízügyi vállalásaira. Mint írta, visszaállítják a nagy szakmai önállósággal működő, egyben erős és gyors helyi cselekvési kompetenciákkal bíró, vízgyűjtőalapú, integrált szakigazgatási intézményrendszert, amelyet politikamentessé tesznek, a politikai kinevezetteket szakmai alapon kiválasztott vezetők váltják.

Hozzátette, megerősítik a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, helyreállítják az országos monitoring- és laborhálózatot, komplex, több ágazatot érintő, térségi vízmegtartó beruházásokat indítanak, javítják a Homokhátság vízmegtartását.

"Rendezzük a Tisza és a Duna medrét, a lakossággal és a gazdákkal egyeztetve plusz beruházásokat biztosítunk, új vizes élőhelyeket hozunk létre,

a kisvízgyűjtők, patakok, mellékágak és holtágak revitalizációját országos programmá tesszük, korszerűsítjük az öntözést, növeljük a talaj vízmegtartó képességét, támogatjuk a csapadékvíz visszatartását" - sorolta.

Kitért arra, hogy támogatják a precíziós gazdálkodást, a vízvisszatartást, a kettős hasznosítású csatornákat, valamint a regionális vízmegőrző társulatok létrehozását a talajvízszint stabilizálása érdekében.

"Komplex tájhasználati és vízgazdálkodási programot indítunk: feltérképezzük a vízvisszatartásra és fásításra alkalmas térségeket, regionális erdősítést és mezővédő erdősávokat hozunk létre, összehangolva a mezőgazdasági termelést, a klímaalkalmazkodást és a természetvédelmet" - fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a talajt mint a legnagyobb természetes víztározót kezelik: támogatják a talajkímélő, vízmegtartó mezőgazdasági gyakorlatokat és az erózió csökkentését.

Bevezetik a "szivacsváros" szemléletet az építésben és városüzemeltetésben: kötelezővé teszik a vízmegtartási szempontok figyelembevételét minden városfejlesztési beruházásnál, ösztönzik a kék- és zöldtetők, esőkertek, szikkasztóárkok, esővízgyűjtők és záportározók létesítését, és folytatják a szennyvíztől elválasztott csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését a csatornahálózat tehermentesítésére - olvasható Magyar Péter bejegyzésében

Nem a cégek, hanem a kapcsolatok teszik gazdaggá a városokat
Bentonville sokáig egy jelentéktelen amerikai kisváros volt. Ma viszont a világ legnagyobb vállalatainak képviselői járnak ide tárgyalni. Nem a város nőtt meg magától, hanem egy láthatatlan gazdasági hálózat épült köré. A legtöbben azt gondolják, a városokat gyárak és irodák építik. Valójában azonban nem ezek számítanak, hanem az a láthatatlan hálózat, amely összeköti az embereket, cégeket és lehetőségeket.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 325 millió forintos főnyereményt a 18. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

2026. május 2. 19:04
A Kutyapárt azt a 100 milliót szeretné, amely nem kellett a Tiszának
2026. május 2. 18:48
Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA-botrány miatt
