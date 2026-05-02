Munkát osztott ki Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szombaton írt bejegyzésében hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás.

Mivel a Tisza Működő és emberséges Magyarország programjában lévő fejlesztések az idei nyáron még nem fogják éreztetni pozitív hatásukat, ezért a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására - hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter emlékeztetett a Tisza Párt vízügyi vállalásaira. Mint írta, visszaállítják a nagy szakmai önállósággal működő, egyben erős és gyors helyi cselekvési kompetenciákkal bíró, vízgyűjtőalapú, integrált szakigazgatási intézményrendszert, amelyet politikamentessé tesznek, a politikai kinevezetteket szakmai alapon kiválasztott vezetők váltják.

Hozzátette, megerősítik a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, helyreállítják az országos monitoring- és laborhálózatot, komplex, több ágazatot érintő, térségi vízmegtartó beruházásokat indítanak, javítják a Homokhátság vízmegtartását.

"Rendezzük a Tisza és a Duna medrét, a lakossággal és a gazdákkal egyeztetve plusz beruházásokat biztosítunk, új vizes élőhelyeket hozunk létre,

a kisvízgyűjtők, patakok, mellékágak és holtágak revitalizációját országos programmá tesszük, korszerűsítjük az öntözést, növeljük a talaj vízmegtartó képességét, támogatjuk a csapadékvíz visszatartását" - sorolta.

Kitért arra, hogy támogatják a precíziós gazdálkodást, a vízvisszatartást, a kettős hasznosítású csatornákat, valamint a regionális vízmegőrző társulatok létrehozását a talajvízszint stabilizálása érdekében.

"Komplex tájhasználati és vízgazdálkodási programot indítunk: feltérképezzük a vízvisszatartásra és fásításra alkalmas térségeket, regionális erdősítést és mezővédő erdősávokat hozunk létre, összehangolva a mezőgazdasági termelést, a klímaalkalmazkodást és a természetvédelmet" - fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a talajt mint a legnagyobb természetes víztározót kezelik: támogatják a talajkímélő, vízmegtartó mezőgazdasági gyakorlatokat és az erózió csökkentését.

Bevezetik a "szivacsváros" szemléletet az építésben és városüzemeltetésben: kötelezővé teszik a vízmegtartási szempontok figyelembevételét minden városfejlesztési beruházásnál, ösztönzik a kék- és zöldtetők, esőkertek, szikkasztóárkok, esővízgyűjtők és záportározók létesítését, és folytatják a szennyvíztől elválasztott csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését a csatornahálózat tehermentesítésére - olvasható Magyar Péter bejegyzésében