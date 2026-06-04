Egy év alatt megújul az óbudai K-híd: kiderült, mi változik és mi nem

A K-hid 1957-ben épült, ideiglenesnek szánták, és hadihíd-elemekből készült el. A 70-es évek első felében hozzáépítették a kétoldali járdát, és alkalmassá tették közúti forgalomra, de úgy, hogy bennmaradtak a korábbi vasúti pálya elemei, a fa kereszttartóktól a vasúti vágányokig minden – mondta el Hodik Zoltán, a Budapest Közút híd és műtárgy főosztályvezetője az InfoRádióban.

Ez egy szigeteletlen pályalemezzel működő szerkezet, amihez a 70-es évek közepe óta nem nyúltak, így a szerkezet eléggé leromlott állapotban van már. Mivel nagyvasúti teherre méretezték, ezért a fő tartószerkezet el tudja viselni a jelenlegi forgalmat, de a pályalemez tönkrement – tette hozzá a szakember. A most megjelent közbeszerzési eljárás keretében

a közúti pálya lemeze teljes egészében átépül. A rácsos tartószerkezet új korrózióvédelmi bevonatot fog kapni.

Opciós feladatként átépül a kétoldali járdalemez a járdakonzolokkal együtt. Ez a beérkező ajánlatok függvényében fog megvalósulni vagy nem megvalósulni.

A remények szerint a híd teljes egésze megújul majd. A közbeszerzési eljárás most jelent meg, és egy hónap múlva jár le az ajánlattételi határidő, addig a pályázók megadják az ajánlatukat.

Utána lesz egy bírálati szakasz, és

várhatóan a nyár végére vállalkozói szerződéssel rendelkezhetünk, ha simán lemegy a közbeszerzési eljárás

– mondta Hodik Zoltán. A nyári programokat, tehát a Sziget Fesztivált és a Gyerekszigetet mindenképpen meg kell várni a munkakezdéssel. Ha megvan a kivitelezői szerződés, akkor sem kezdődhet azonnal a munka, mert a pályalemezt le kell gyártani, anyagot kell hozzá rendelni, tehát

várhatóan az év vége felé, november, december környékén zárják le a kocsipályát, és a bontási munkákkal akkor kezdődhet meg a kivitelezés.

A tervek szerint a jövő év nyár elejére, tehát 2027 május végére a kocsipályának mindenképpen el kell készülnie, ugyanis a jövő évben is lesz Sziget Fesztivál és Gyereksziget, és abban az időszakban biztosítani kell a sziget elérését. Ha a járdák nem készülnek el időben, akkor is a kocsipálya elkészülhet a jövő év nyár elejére, és a nyári szünet, tehát a Sziget Fesztivál után sor kerülhet a befejező munkákra, a korrózióvédelmi eljárásokra. Ha a járdák is megújulnak, akkor úgy tervezzük, hogy a jövő év nyár elejére a kocsipálya és az egyik oldali járda elkészülhet, és a Sziget Fesztivált követően a másik oldali járda is, tehát valamikor a jövő év vége felé lesz teljesen készen.

A híd megjelenése nem fog változni, megmarad ugyanez a szerkezeti kialakítása.

Egy megújult, jó állapotú, további években, a közlekedést hosszú éveken keresztül szolgáló műtárgyat várunk a felújítástól – mondta el Hodik Zoltán, a Budapest Közút híd és műtárgy főosztályvezetője az InfoRádióban.

A cikk Szabó S. Gergő interjúja lapján készült.