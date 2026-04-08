Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű Intézet új közvélemény-kutatása szerint a többség arra számít, hogy a Tisza Párt nyeri meg a vasárnapi választást. Pék Szabolcs, az intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, a Tisza Párt jelenleg 41 százalékon áll, a Fidesz-KDNP 34 százalékon, tehát a kettő között egy nagyjából 7 százalék a különbség, körülbelül 5-600 ezer szavazó.

A kisebb szereplők az Iránytű kutatása szerint nem érik el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt: a Mi Hazánkot 3 százalékra mérték, a Kutyapártot ugyanennyire, a DK-t 1-re. Volt 18 százaléknyi olyan válaszadó, aki még nem tudta, kire szavaz, vagy nem szeretett volna válaszolni a pártpreferenciát firtató kérdésre, esetleg egyáltalán nem is megy el szavazni, tehát nagyjából az összes válaszadó ötöde a bizonytalan kategóriába tartozik jelen pillanatban. Ez alapján kétpárti parlament lehet, de a Mi Hazánkot Pék Szabolcs nem írná le teljesen, habár már a harmadik olyan kutatás fut át a keze alatt zsinórban, ahol a Mi Hazánk nem éri el az 5 százalékot. A pártot választani tudó biztos szavazók mezőnyében a Tisza Párt 51 százalékon áll, a kormányerők 40-en.

A közhangulatra is rákérdeztek: alapvetően pesszimista hangulat uralkodik, de ez nem újkeletű dolog. A megkérdezettek 31 százaléka látja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Feltették azt az egyszerű kérdést is, hogy szükség van-e kormányváltásra: a kormány maradását 38 százalék óhajtja, ez nagyjából megfeleltethető a Fidesz-tábor méretének. A kormányváltást pedig 54 százalék szeretné. 8 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak válaszolni erre a kérdésre.

Az is kérdés volt még, hogy vajon ki nyerhet – szimpátiától függetlenül: 43 százaléknyian tippeltek a Tiszára, 40 százaléknyian a Fideszre.

Az aHang közölte a 21 Kutatóközpont friss eredményeit, a fő számok:

a teljes népesség 51 százaléka szeretne kormányváltást

30 százalék a Fidesz-kormány maradását

19 százalék nem tudja, nem válaszol

mind a Fidesz, mind a Tisza szavazói teljesen elkötelezettek

a fővárosban szerintük 56:31 arányban vezet a Tisza, a megyeszékhelyeken 55:29, az egyéb városokban 51:28, a falvakban 45:31 az állás

a teljes népességen belül 40 százalék számít a Tisza Párt győzelmére, 32 a Fideszére.

a fideszesek biztosabbak abban, hogy a Fidesz nyer (88 százalék), mint amennyire a tiszások, hogy a Tisza (86)

a társadalom 51 százaléka elégedetlen a kormányzással, 26 százalék elégedett.

A Medián eredményei a hvg.hu felületén láttak napvilágot. A cég mandátumbecslése szerint a választások után 138-143 fős Tisza-frakció alakulhat, 49-55 fős fideszes, 5-6 fős Mi Hazánk-képviselőcsoport és vagy 0, vagy 1 fő roma képviselő ülhet még be az Országgyűlésbe.

A Medián a legutóbbi öt reprezentatív felmérése alapján készítette becslését, de hangsúlyozza, ez valójában becslés, így „felelősen csak bizonyos sávon belül lehet meghatározni a valószínű értékeket”.

A Medián február utolsó hetében és márciusban öt reprezentatív, telefonos felmérést készített, három különböző call centerrel, összesen 5000 fős mintán. Ezek egy része – a megbízás természeténél fogva – eddig nem került nyilvánosságra, most viszont az összesített adatbázis lehetővé teszi néhány összefüggésnek a szokásosnál is megbízhatóbb elemzését.

Kevéssel a választások előtt a szavazókorú népesség 48 százaléka készült arra, hogy a Tisza Pártra szavaz, 30 százalék a Fideszre, 4 százalék a Mi Hazánkra, 2 százalék a DK-ra, 1 százalék az MKKP-ra adná a voksát, 15 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, illetve biztos volt abban, hogy nem fog szavazni – írták.

A Tisza Párt továbbra is a fiatalok körében a legerősebb, hónapról hónapra erősödik. A 30 év alattiak háromnegyede szavazna a Tisza Pártra, de a 30 és 40 év közöttiek 63 százaléka is rájuk voksolna a Medián szerint. A Fidesz támogatottsága ebben a két korcsoportban mindössze 10, illetve 17 százalék. Egyedül a nyugdíjaskorúak körében van előnyben a Medián adataiban a Fidesz, a 64 évnél idősebbek csaknem fele támogatja a kormánypártot, és csupán 29 százalékuk a Tiszát. Iskolai végzettség szerint is nagyok a különbségek: a diplomások és az érettségivel rendelkezők abszolút többsége a Tiszára szavaz, csak negyedük-ötödük fideszes. A lakóhely típusa szerint már nincsenek ilyen nagy eltérések, bár továbbra is igaz, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb arányban támogatják az ott élők a Tiszát.