Szavazólapok az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a főváros a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában kialakított szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.

Az Iránytű Intézet új közvélemény-kutatása szerint a többség arra számít, hogy a Tisza Párt nyeri meg a vasárnapi választást. Pék Szabolcs, az intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, a Tisza Párt jelenleg 41 százalékon áll, a Fidesz-KDNP 34 százalékon, tehát a kettő között egy nagyjából 7 százalék a különbség, körülbelül 5-600 ezer szavazó.

A kisebb szereplők az Iránytű kutatása szerint nem érik el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt: a Mi Hazánkot 3 százalékra mérték, a Kutyapártot ugyanennyire, a DK-t 1-re. Volt 18 százaléknyi olyan válaszadó, aki még nem tudta, kire szavaz, vagy nem szeretett volna válaszolni a pártpreferenciát firtató kérdésre, esetleg egyáltalán nem is megy el szavazni, tehát nagyjából az összes válaszadó ötöde a bizonytalan kategóriába tartozik jelen pillanatban. Ez alapján kétpárti parlament lehet, de a Mi Hazánkot Pék Szabolcs nem írná le teljesen, habár már a harmadik olyan kutatás fut át a keze alatt zsinórban, ahol a Mi Hazánk nem éri el az 5 százalékot. A pártot választani tudó biztos szavazók mezőnyében a Tisza Párt 51 százalékon áll, a kormányerők 40-en.

A közhangulatra is rákérdeztek: alapvetően pesszimista hangulat uralkodik, de ez nem újkeletű dolog. A megkérdezettek 31 százaléka látja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Feltették azt az egyszerű kérdést is, hogy szükség van-e kormányváltásra: a kormány maradását 38 százalék óhajtja, ez nagyjából megfeleltethető a Fidesz-tábor méretének. A kormányváltást pedig 54 százalék szeretné. 8 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak válaszolni erre a kérdésre.

Az is kérdés volt még, hogy vajon ki nyerhet – szimpátiától függetlenül: 43 százaléknyian tippeltek a Tiszára, 40 százaléknyian a Fideszre.

Az aHang közölte a 21 Kutatóközpont friss eredményeit, a fő számok:

  • a teljes népesség 51 százaléka szeretne kormányváltást
  • 30 százalék a Fidesz-kormány maradását
  • 19 százalék nem tudja, nem válaszol
  • mind a Fidesz, mind a Tisza szavazói teljesen elkötelezettek
  • a fővárosban szerintük 56:31 arányban vezet a Tisza, a megyeszékhelyeken 55:29, az egyéb városokban 51:28, a falvakban 45:31 az állás
  • a teljes népességen belül 40 százalék számít a Tisza Párt győzelmére, 32 a Fideszére.
  • a fideszesek biztosabbak abban, hogy a Fidesz nyer (88 százalék), mint amennyire a tiszások, hogy a Tisza (86)
  • a társadalom 51 százaléka elégedetlen a kormányzással, 26 százalék elégedett.

A Medián eredményei a hvg.hu felületén láttak napvilágot. A cég mandátumbecslése szerint a választások után 138-143 fős Tisza-frakció alakulhat, 49-55 fős fideszes, 5-6 fős Mi Hazánk-képviselőcsoport és vagy 0, vagy 1 fő roma képviselő ülhet még be az Országgyűlésbe.

A Medián a legutóbbi öt reprezentatív felmérése alapján készítette becslését, de hangsúlyozza, ez valójában becslés, így „felelősen csak bizonyos sávon belül lehet meghatározni a valószínű értékeket”.

A Medián február utolsó hetében és márciusban öt reprezentatív, telefonos felmérést készített, három különböző call centerrel, összesen 5000 fős mintán. Ezek egy része – a megbízás természeténél fogva – eddig nem került nyilvánosságra, most viszont az összesített adatbázis lehetővé teszi néhány összefüggésnek a szokásosnál is megbízhatóbb elemzését.

Kevéssel a választások előtt a szavazókorú népesség 48 százaléka készült arra, hogy a Tisza Pártra szavaz, 30 százalék a Fideszre, 4 százalék a Mi Hazánkra, 2 százalék a DK-ra, 1 százalék az MKKP-ra adná a voksát, 15 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, illetve biztos volt abban, hogy nem fog szavazni – írták.

A Tisza Párt továbbra is a fiatalok körében a legerősebb, hónapról hónapra erősödik. A 30 év alattiak háromnegyede szavazna a Tisza Pártra, de a 30 és 40 év közöttiek 63 százaléka is rájuk voksolna a Medián szerint. A Fidesz támogatottsága ebben a két korcsoportban mindössze 10, illetve 17 százalék. Egyedül a nyugdíjaskorúak körében van előnyben a Medián adataiban a Fidesz, a 64 évnél idősebbek csaknem fele támogatja a kormánypártot, és csupán 29 százalékuk a Tiszát. Iskolai végzettség szerint is nagyok a különbségek: a diplomások és az érettségivel rendelkezők abszolút többsége a Tiszára szavaz, csak negyedük-ötödük fideszes. A lakóhely típusa szerint már nincsenek ilyen nagy eltérések, bár továbbra is igaz, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb arányban támogatják az ott élők a Tiszát.

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP
Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje” és az egyik „ifjú titánja” is.
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?

A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

