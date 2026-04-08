ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.37
usd:
321.59
bux:
128913.22
2026. április 8. szerda Dénes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

A többség szerint csak a Fidesz győzelme esetén marad a rezsicsökkentés – Nézőpont-felmérés

Infostart

A magyarok többsége (60 százalék) szerint Fidesz-győzelem esetén fennmarad a rezsicsökkentés, egy Tisza-kormány viszont eltörölné azt (56 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A Tisza-szavazók negyede (27 százalék) sem hisz abban, hogy pártjuk nem növelné az emberek rezsiszámláját.

Az elmúlt hónapokban számos, a Tisza Párthoz köthető szakértő is nyilatkozott a rezsicsökkentés megszűntetéséről, sőt, több olyan dokumentum is napvilágot látott már, amely Magyar Péter pártjának megszorítási terveit tartalmazta – írja a Nézőpont Intézet, megjegyezve: bár Magyar Péter konzekvensen tagadja, hogy esetleges választási győzelme esetén a rezsiköltségek emelésére készülne, önellentmondásba is keveredett, hiszen korábban saját maga nevezte „humbugnak” a rezsicsökkentést.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a felnőtt népesség többsége (56 százalék) nem hisz Magyar Péternek és egy Tisza-kormány esetén a rezsidíjak emelkedését várja. A magyarok szinte ugyanilyen mértékben (60 százalék) gondolják azt, hogy választási győzelme esetén a Fidesz viszont fenntartaná a rezsicsökkentést.

A Nézőpont szerint Magyar Péter még saját szavazóit sem tudta meggyőzni a kérdésben, hiszen a tiszások több mint egynegyede (27 százalék) gondolja azt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén emelkednének a rezsiárak.

Kezdőlap    Belföld    A többség szerint csak a Fidesz győzelme esetén marad a rezsicsökkentés – Nézőpont-felmérés

közvélemény-kutatás

fidesz

nézőpont intézet

tisza

rezsicsökkentés

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta

Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta
A februári 1,4 százalékrók márciusban 1,8 százalékra emelkedett az éves infláció Magyarországon. Az adat azonban még így is kedvező és elmaradt az előzetes várakozásoktól, az elemzők többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.
Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Az Egyesült Államok elnöke szerint Irán a béke felé mozdul, ami új korszak kezdetét jelentheti a térségben. „Nagy pénzek fognak megmozdulni” – vázolta.
 

Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet az Irán-probléma"

Mutatjuk, mik szerepelhetnek Irán tízpontos tűzszüneti javaslatában

A Hezbollah felfüggesztette harci cselekményeit

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Holnap nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólaltak a szakértők az inflációs adatról: alaposan meglepődtek, ez okozta

Megszólaltak a szakértők az inflációs adatról: alaposan meglepődtek, ez okozta

Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree two-week conditional ceasefire as Israel launches new strikes on Lebanon

Iran and US agree two-week conditional ceasefire as Israel launches new strikes on Lebanon

Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 13:14
Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek
2026. április 8. 13:03
Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza szerint alaptalan hazugságokat terjeszt
×
×