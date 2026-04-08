A többség szerint csak a Fidesz győzelme esetén marad a rezsicsökkentés – Nézőpont-felmérés

Az elmúlt hónapokban számos, a Tisza Párthoz köthető szakértő is nyilatkozott a rezsicsökkentés megszűntetéséről, sőt, több olyan dokumentum is napvilágot látott már, amely Magyar Péter pártjának megszorítási terveit tartalmazta – írja a Nézőpont Intézet, megjegyezve: bár Magyar Péter konzekvensen tagadja, hogy esetleges választási győzelme esetén a rezsiköltségek emelésére készülne, önellentmondásba is keveredett, hiszen korábban saját maga nevezte „humbugnak” a rezsicsökkentést.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a felnőtt népesség többsége (56 százalék) nem hisz Magyar Péternek és egy Tisza-kormány esetén a rezsidíjak emelkedését várja. A magyarok szinte ugyanilyen mértékben (60 százalék) gondolják azt, hogy választási győzelme esetén a Fidesz viszont fenntartaná a rezsicsökkentést.

A Nézőpont szerint Magyar Péter még saját szavazóit sem tudta meggyőzni a kérdésben, hiszen a tiszások több mint egynegyede (27 százalék) gondolja azt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén emelkednének a rezsiárak.