2026. április 7. kedd Herman
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen J.D. Vance amerikai alelnököt (b) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren 2026. április 7-én. Az alelnök kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.
Amerikai–magyar kapcsolatok: mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása?

Budapestre látogat J. D. Vance amerikai alelnök, aki indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések. Csizmazia Gábor Amerika-szakértő azt is mondta, hogy diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.

J. D. Vance amerikai alelnök látogatásának hivatalos oka az, hogy támogatását fejezze ki a Trump-adminisztráció részéről a magyar kormány felé a magyar választásokat megelőzően.

Az amerikai alelnök nyilatkozata alapján folytatódnak azok az egyeztetések is, amelyek a korábbi találkozókon technológiai, gazdasági, energetikai ügyben előrehaladtak Orbán Viktor és Donald Trump, valamint a magyar kormányfő és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, de részleteket erről előzetesen nem igazán tudni.

Csizmazia Gábor, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban mindezeken kívül azt is leszögezte:

diplomáciai szempontból is jelentős a mostani esemény.

„Hasonlóan magas szintű látogatásra legutóbb Marco Rubio érkezésekor lehetett szó, előzőleg az ifjabb Bush érkezett ide 2006-ban” – idézte fel.

Mi lesz, ha kormányváltás lesz?

Igen jónak mondható jelenleg az amerikai–magyar viszony, ezzel kapcsolatban elmondta, kormányváltás esetén ez is megváltozhatna, a magyar-amerikai kapcsolatoknak ugyanis van egy „politikai-ideológiai szempontból mérhető alapja”, de az érintett feleken sok múlik, ugyanakkor egy sor olyan együttműködési megállapodástervezet jött elő tavaly a Fehér Házban, amelyben az amerikai fél számára is előnyös együttműködések, programok keletkezhetnek, de ezek egy részét még „ki kell bontani”, ezt érte el a kormány, de ezt a következő kormány is folytathatja, „a politikai affinitás” fontos összetevő lehet a szakértő szerint.

Eközben Iránban

Közben tart a „húzd meg, ereszd meg” a Hormuzi-szoros körül, Donald Trump szokatlanul éles hangon üzent az iráni vezetésnek, 48 órát adott, különben a „pokol szabadul Iránra” a szoros zárva tartása esetén. Ezt kommentálva Csizmazia Gábor elmondta, valószínűleg elfogyhatott az amerikai elnök türelme, mert már az energetikai hálózat elleni támadásokra utalt, illetve az infrastruktúrát sem kímélné, ha Irán nem enged. Ez pedig már a lakosságot is érintené Iránban.

„De bármilyen hangos volt az amerikai sajtó az iráni háborúval kapcsolatban, azért az amerikai fél visszafogott volt; hiába hallottunk több esetről, hogy civil célpontokat is támadás ért, általában ezek közös, katonai-civil felhasználású célpontok voltak, az amerikai fél megpróbált tűpontos csapásokat mérni, többé-kevésbé sikerült is. Ezt kiegészítették az izraeli támadások, amelyek a felső vezetést hivatottak kiiktatni. Ilyen értelemben

érdemi változást jelent, hogy Amerika kiszélesíti a célpontot, valószínűleg komolyan is gondolja;

az még probléma, hogy komoly eredményeket ért el a Trump-adminisztráció, ezeket az eredményeket viszont politikai eredményekre kell váltani” – ecsetelte Csizmazia Gábor.

Hozzátette, „az iráni rezsim most túlélésre játszik, sokkal elszántabbnak is bizonyul, mint amennyire más rezsimektől várná az ember, másrészt a nyugati világban ellenszélben dolgozik az amerikai elnök, rosszabb a megítélése a vártnál”.

Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!" . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

500 millió dolláros olajüzlet jöhet az Egyesült Államokkal

Landolt J. D. Vance amerikai alelnök gépe Budapesten

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Közlekedési apokalipszis Budapesten – erre kell most figyelni!

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Figyelmeztető üzenetet küldött a balti államoknak Oroszország

Tűzszünetet javasolt Kijev, most más volt rá az orosz válasz, mint korábban

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

Kínában egyelőre még visszafogott a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása.

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

