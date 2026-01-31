Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak – mondja Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak.

"A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt" - folytatta.

"Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk" – szögezte le.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak.

"Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a békeerőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig is nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk" – összegzett.