Örvénybe kerülünk, változások jönnek – mutatjuk az időjárást

Éjszakára összeesnek a gomolyfelhők és nagyrészt kiderül az ég, így szombaton napos idő várható általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel, ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat.

A déli, délkeleti szelet élénk, szombaton főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű.

Vasárnap is igen barátságos lesz az időjárás, a márciusi átlaghoz képest mindenképpen.

Hétfőtől aztán nagy átalakulás jön, de az még messzebb van.