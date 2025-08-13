ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

A magyar legfőbb ügyész eljárást indított az Ukrajnában elhunyt Sebestyén József ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Lapértesülés szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében.

A legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében – tudta meg az Index. Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a lapnak elmondta, hogy a nyomozást a rendőrség folytatja le.

A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

Sebestyén József vállalkozó a beregszászi kórházban életét vesztette, miután ukrán toborzók súlyosan megverték. A magyar állampolgárságú férfit még májusban fogták el a toborzók, akik aztán a testvére szerint egy erdőben vasdorongokkal megverték. A férfiról két videó is megjelent, amint négykézláb, rossz állapotban filmezték le, miközben kinevették.

Orbán Viktor egy hónapja elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális eszközökkel lép fel saját állampolgárai, köztük a kárpátaljai magyarok ellen. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videóban jelentette be: a magyar kormány kezdeményezte, hogy az Európai Unió szankcionálja azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért – egy olyan magyar férfiért, akit kényszersorozás közben vertek halálra.

Reagált a vádakra az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR), amely „manipulatívnak”, valamint a „valóságnak nem megfelelőnek” minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint nem vizsgálják Sebestyén József halálának körülményeit.

A DBR közlése szerint az ukrán katonai ügyészség kárpátaljai részlege az ügyben már július elején bűnügyi eljárást indított katonai tisztviselő hatalmával vagy hivatali jogkörével való visszaélés gyanúja miatt.

„A nyomozás folytatódik” – zárta közölte a DBR.

Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta az Indexet, hogy egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas

– fogalmazott Serfőző Katalin, aki szerint az elhunyt sértett a személyi nyilvántartás adatai szerint magyar állampolgársággal, magyarországi lakcímmel is rendelkezett. A Büntető törvény Büntető törvénykönyv szerint a magyar büntető törvényt kell alkalmazni – egyebek mellett – a magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint büntetendő. Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el – tudta meg a lap.

Minderre figyelemmel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el. A nyomozást a rendőrség folytatja le. A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet – közölte a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője.

