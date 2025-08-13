A magyar legfőbb ügyész eljárást indított az Ukrajnában elhunyt Sebestyén József ügyében

A legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében – tudta meg az Index. Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a lapnak elmondta, hogy a nyomozást a rendőrség folytatja le.

A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

Sebestyén József vállalkozó a beregszászi kórházban életét vesztette, miután ukrán toborzók súlyosan megverték. A magyar állampolgárságú férfit még májusban fogták el a toborzók, akik aztán a testvére szerint egy erdőben vasdorongokkal megverték. A férfiról két videó is megjelent, amint négykézláb, rossz állapotban filmezték le, miközben kinevették.

Orbán Viktor egy hónapja elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális eszközökkel lép fel saját állampolgárai, köztük a kárpátaljai magyarok ellen. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videóban jelentette be: a magyar kormány kezdeményezte, hogy az Európai Unió szankcionálja azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért – egy olyan magyar férfiért, akit kényszersorozás közben vertek halálra.

Reagált a vádakra az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR), amely „manipulatívnak”, valamint a „valóságnak nem megfelelőnek” minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint nem vizsgálják Sebestyén József halálának körülményeit.

A DBR közlése szerint az ukrán katonai ügyészség kárpátaljai részlege az ügyben már július elején bűnügyi eljárást indított katonai tisztviselő hatalmával vagy hivatali jogkörével való visszaélés gyanúja miatt.

„A nyomozás folytatódik” – zárta közölte a DBR.

Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta az Indexet, hogy egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas

– fogalmazott Serfőző Katalin, aki szerint az elhunyt sértett a személyi nyilvántartás adatai szerint magyar állampolgársággal, magyarországi lakcímmel is rendelkezett. A Büntető törvény Büntető törvénykönyv szerint a magyar büntető törvényt kell alkalmazni – egyebek mellett – a magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint büntetendő. Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el – tudta meg a lap.

Minderre figyelemmel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el. A nyomozást a rendőrség folytatja le. A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet – közölte a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője.