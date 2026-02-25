ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 25. szerda
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Felkavaró részletekre derült fény a Baljós közelség című dokumentumfilmben az ukrán kényszersorozásokkal kapcsolatban.

Négy éve, 2022. február 24-én indította a háborút Oroszország Ukrajna ellen. A harcok azóta is tartanak, a halottak és sebesültek száma együttesen meghaladhatja az 1,3 millió főt. Az évforduló apropóján mutatta be a European Conservative az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét. A Tősér Ádám rendezte Baljós közelség című alkotás mindenre kiterjedő képet ad az orosz–ukrán háborúról és Kárpátaljáról

A dokumentumfilmben arra is fény derül, micsoda visszaélések zajlanak Ukrajnában a háború árnyékában. Az uniós támogatások elsikkasztása, a sorozótisztek korrupciós ügyei mind felháborítják a helyieket,

a kényszersorozásokat a XXI. század modern emberrablásának nevezik. Mint elhangzik, „akik a mozgósítással foglalkoznak, megvan a saját árszabásuk”

írja a Mandiner összefoglalója.

Szemán László bűnügyi újságíró elmeséli a filmben, hányféle bűnözési forma szabadult már most Ukrajna szomszédaira; „a szervezett bűnözésnek azon formái jönnek számításba, amelyek a legjobban termelik a profitot. Kábítószer, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet” – és ebbe a sorba illik a kényszersorozással összefüggő korrupció is. Az elhunyt ukrán katonákat pedig gyakran tömegsírba temetik és eltűntként tartják nyilván, hogy ne kelljen kárpótlást fizetni a családjuknak, hozzátartozójuknak.

ukrajna

ukrajnai háború

kényszersorozás

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is, az euróval és a dollárral szemben is fontos szintek közelében kezdte a szerdai napot a magyar deviza miután az MNB 25 bázisponttal 6,25 százalékra vágta az alapkamatot. A nemzetközi devizapiacon közben az euró is erősödik a dollárral szemben, ami erősen meghatározhatja a forint pályáját is. A japán jen gyenge, a jüan hároméves csúcson – a kérdés most az, meddig tarthat ki a forint lendülete a lazítási pálya árnyékában. A lendület egyelőre megvan: délelőtt már 2023 novembere óta nem látott csúcsra erősödött a magyar deviza.

A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

×