„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

Négy éve, 2022. február 24-én indította a háborút Oroszország Ukrajna ellen. A harcok azóta is tartanak, a halottak és sebesültek száma együttesen meghaladhatja az 1,3 millió főt. Az évforduló apropóján mutatta be a European Conservative az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét. A Tősér Ádám rendezte Baljós közelség című alkotás mindenre kiterjedő képet ad az orosz–ukrán háborúról és Kárpátaljáról

A dokumentumfilmben arra is fény derül, micsoda visszaélések zajlanak Ukrajnában a háború árnyékában. Az uniós támogatások elsikkasztása, a sorozótisztek korrupciós ügyei mind felháborítják a helyieket,

a kényszersorozásokat a XXI. század modern emberrablásának nevezik. Mint elhangzik, „akik a mozgósítással foglalkoznak, megvan a saját árszabásuk”

– írja a Mandiner összefoglalója.

Szemán László bűnügyi újságíró elmeséli a filmben, hányféle bűnözési forma szabadult már most Ukrajna szomszédaira; „a szervezett bűnözésnek azon formái jönnek számításba, amelyek a legjobban termelik a profitot. Kábítószer, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet” – és ebbe a sorba illik a kényszersorozással összefüggő korrupció is. Az elhunyt ukrán katonákat pedig gyakran tömegsírba temetik és eltűntként tartják nyilván, hogy ne kelljen kárpótlást fizetni a családjuknak, hozzátartozójuknak.