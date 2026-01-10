ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
A színpadkép a 2026. január 10-i Fidesz-KDNP kongresszusról. A mottó: Fidesz- a biztos választás
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Megkezdődött a Fidesz-kongresszus, hamarosan Orbán Viktor is beszél – élő közvetítés a cikkben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Országos kongresszust tart szombaton a Fidesz–KDNP, amelyen bejelentik a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjeit az áprilisi országgyűlési választásokra. Beszédet mond Orbán Viktor is. A Hungexpón megrendezett kongresszus mottója a kormányfő Facebook-posztjában látható színpadkép szerint: „Fidesz – a biztos választás”.

A keddi budapesti jelöltállító gyűlés után újabb szakaszába ér a kormányzó Fidesz–KDNP felkészülése a 2026-os országgyűlési választásokra: a várhatóan áprilisban tartandó voksolás előtt a pártszövetség most jelenti be a 106 egyéni körzet képviselőjelöltjeit.

A párt szombaton jelöltállító kongresszust tart, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett várhatóan felszólal számos meghatározó kormánypárti politikus is. Az Origo szerint beszédet mond mások mellett:

  • Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
  • Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes;
  • Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
  • Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
  • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik.

Az eseményen várhatóan színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei is, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat.

Kedden már bemutatták, hogy Budapesten kik lesznek a Fidesz–KDNP egyéni jelöltjei. „Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten” – fogalmazott akkor a miniszterelnök.

A szombati kongresszus előtt növeli a várakozásokat, amikor pénteken Orbán Viktor közzétett a Facebook-oldalán egy levelet, amelyet még decemberi találkozójuk után kapott Donald Trumptól. Az amerikai elnök a december 10-i keltezésű levélben, amellett, hogy sok sikert kívánt a magyar kormányfőnek, megköszönte Orbán Viktor meghívását, és arra utalt, hogy a két kormányzat illetékesei megbeszéléseket kezdenek Trump esetleges budapesti látogatásáról.

Az utolsó Fidesz-kongresszust a Magyar Nemzet összefoglalója szerint 2023. novemberében tartották, ami akkor tisztújító gyűlés volt. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is.

A mostani kongresszuson nem lesz tisztújítás, hanem ez a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülés legfontosabb „formális” pillanata: a Fidesz–KDNP ekkor jelenti be az egyéni jelöltjeit, és ekkor „rúgja be” a kampány motorját.

A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”,

hiszen Orbán Viktor miniszterelnök reggel közzétett Facebook-posztjaiban megmutatta a szónoki emelvényt ezzel a felirattal.

A kormányfő posztjában azt írja: „Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság. Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk. És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba. És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja.”

Szombaton 13 óra után megkezdődött a Fidesz-kongresszus,

amelynek közvetítését a Mandiner YouTube-csatornáján nézheti élőben:

