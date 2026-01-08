ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Orbán Viktor a Fidesz budapesti képviselőválasztó gyűlésén 2026. január 6-án
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Fiatalabb csapat: íme a Fidesz budapesti egyéni képviselőjelöltjei

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Négy politikus próbálkozik újra, a többi 12 budapesti egyéni választókörzetben új jelölttel vág neki a 2026-os országgyűlési választásoknak a Fidesz.

A Fidesz–KDNP keddi jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök, illetve Szentkirályi Alexandra budapesti frakcióvezető beszéde után bemutatták a Fidesz 16 budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét.

A kormánypárt fővárosi jelöltjeit és körzetüket a Magyar Nemzet cikkében térképen is megnézhetik. A névsorát a Fidesz fővárosi elnöke meg is osztotta a napokban a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: olyan politikusokat jelölnek, „akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte, és akikért tűzbe tenné a kezét”.

Orbán Viktor a jelöltállító gyűlésen arról beszélt, hogy nem szabad lemondani Budapestről, és egyetlen utcát vagy bérházat sem engedhetnek át az ellenfélnek. Azt is kijelentette: szerinte az elvégzett munka alapján van esélye a kormányoldalnak, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzön. A Fidesz ennek érdekében a jelöltek névsora alapján komoly megújuláson esik át Budapesten, a párt 2022-es budapesti jelöltjei közül csak négyen indulnak el az áprilisi választáson is.

A választási törvény módosítása után az eddigi 18 helyett csak 16 egyéni választókerület lesz Budapesten, azaz kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be áprilisban az Országgyűlésbe a fővárosból.

A fővárosi választás nemcsak az egyéni jelöltek bejuttatása miatt fontos, hanem azért is, mert a győzteskompenzáció miatt az első és második helyezett képviselőjelölt szavazatkülönbsége a győztes képviselőt jelölő párt országos listájához adódik hozzá.

A Fidesz az előző választáson egy fővárosi körzetet tudott megnyerni a rákosmenti körzetben. Mivel itt már harmadszor nyert Dunai Mónika, ismét őt indítja a kormányoldal a 15-ös számú választókerületben.

A szomszédos, 14. választókörzetben Szatmáry Kristóf 2022-ben csak nagyon szoros csatában kapott ki Vajda Zoltántól.

Ismét elindul Földesi Gyula is az országgyűlési választáson, a pesterzsébeti választókerüetben, ahol Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét kell legyőznie a 16. választókerületben.

Újrázhat Kovács Balázs Norbert is a terézvárosi központú 5-ös számú körzetben idén áprilisban. Az új választókerületi beosztás szerint viszont már nemcsak a VI. kerület, hanem Újlipótváros, a Vizafogó és Angyalföld egy része is ide tartozik.

A többi választókerületben a Fidesz új arcai méretik meg magukat. Csepelen korábban Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke indult, most Király Nóra korábbi újbudai alpolgármester és volt polgármesterjelölt lett a jelölt a 9. választókerületben. Generációváltás volt Budafok-Tétényben is, ahol egy fiatal önkormányzati képviselő, Kocsondi Márk indul Budapest 10-es számú körzetében.

A 13. választókerületben, vagyis az újpalotai körzetben a Fidesz-frakció szóvivőjét, Németh Balázst jelöli a Fidesz. Komoly küzdelem várható a józsefvárosi központú, Budapest 2-es számú választókerületben is, ahol Ferencz Orsolya fideszes űrbiztos ellenfele Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikai szakértője lesz.

Magyar Péter a hegyvidéki központú, Budapest 3-as választókerületben Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárral csap össze.

Az 1. választókerületben, amelynek az V. kerület a központja, Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármestert indítja a kormányoldal, a 4. választókerületben, amelynek II. kerületi központja van, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár méretteti meg magát tavasszal az országgyűlési választáson.

A 6. választókerületben (XIV. kerületi központtal) Radics Béla fővárosi képviselő indul. A 7. választókerületben (X. kerületi központtal) D. Kovács Róbert Antal X. kerületi polgármester, a 8. választókerületben (XIX. kerületi központ) Tarnai Richárd, a 11. választókerületben (Óbuda-központ) Gyepes Ádám, a 12. választókerületben (XIII. kerületi központ) pedig Zsigmond Barna Pál európai uniós képviselő lesz a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje.

Fiatalabb csapat: íme a Fidesz budapesti egyéni képviselőjelöltjei

orbán viktor

szentkirályi alexandra

2026-os országgyűlési választások

fidesz. fidesz-kdnp

