2026. január 10. szombat
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A járt útról posztolt Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt

Infostart / MTI

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság - írta a Fidesz elnöke a párt kongresszusa előtt a Facebookon.

"Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk" - emlékeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: és itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.

"És nem csak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák" - fogalmazott a miniszterelnök.

Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A párt jelöltállító kongresszusa 13 órakor kezdődik. Orbán Viktor beszédét az Inforádió és az Infostart is élőben közvetíti.

