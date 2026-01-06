Azonnali kongresszus jön a Fidesznél, nem is egy

„Hahó Harcosok” – köszönt be Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjába kedd délelőtt, és felvázolta, hogy mi a helyzet a Fidesz háza táján és a belpolitikában – írja a hvg.hu.

„A háború olyan, mint a migráció, aki egyszer rosszul dönt, soha többet nem tudja kijavítani. Nem hibázhatunk” – írta Orbán Viktor, majd néhány aktuális eseményről is beszámolt: kedd délután jelöltállító gyűlést tart a budapesti Fidesz, szerdán kormányülés lesz, szombaton pedig országos kongresszust tartanak.

Ismert, a kormánypárt eddig nem jelentette be jelöltjeit a 2026 tavaszi országgyűlési választásokra, ennek az az oka, hogy nem határoztak még az illetékes grémiumok, a hivatalos döntéseket Budapesten kedden véglegesítik tehát, szombaton pedig hivatalossá válhat mind a 106 egyéni választókerületi Fidesz-KDNP-jelölt.