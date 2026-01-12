ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselõjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Republikon-elemzés a Fidesz-kongresszusról: a kormánypárt mentési akciót hajt végre

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke az InfoRádióban rámutatott, a jelöltállító kongresszuson valójában be sem mutatták a jelölteket, nevük nem hangzott el, ezzel szemben érdekes, hogy a párt fontos politikusait egy mentési akció részeként vették le a rajtvonalról. Már akit nem meglepetésként ért ugyanez.

31. országos kongresszusán mutatta be szombaton a kormánypártok 106 egyéni képviselőjét a tavaszi országgyűlési választásra a Fidesz.

A Nézőpont Intézet elemzése szerint a Fidesz szombati kongresszusa nem csupán belföldi kampánynyitó, hanem jelentős nemzetközi erődemonstráció is volt. Zemplényi Lili, az intézet munkatársa rámutatott: a rendezvény mellett felsorakozó külföldi támogatók sora a jelenlegi magyar kormány stabil kormányzóképességét és széles körű diplomáciai beágyazottságát tükrözi. A partióták közül Marine Le Pen (Franciaország), Andrej Babiš (Csehország) és Santiago Abascal (Spanyolország) küldött üzenetet. Az Európai Konzervatívok és Reformistáktól Mateusz Morawiecki korábbi lengyel és Giorgia Meloni jelenlegi olasz miniszterelnök is támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. A Szuverén Nemzetek Európája poltikusa, Alice Weidel, az AfD vezetője is köszöntötte a kongresszust.

Az InfoRádió megkeresésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke az InfoRádióban elmondta, várhatóan 41 új névvel áll rajtvonalhoz a Fidesz-KDNP és 65 régivel, ami mögött „Orbán Viktor elégedetlensége látszik”.

„Nem látom, hogy korösszetételében olyan nagyon megfiatalodott volna a jelöltlista. Én ezt kritikának gondolom egyrészt, másrészt pedig mentési akciónak. Budapesten egyértelműen az látszik, hogy a 16 körzetben 4 jelölt marad állva 2022-höz képest, ennek egyértelmű üzenete, hogy azokat a fontos politikai szereplőket, meghatározó személyiségeket, minisztereket ne tegyék ki a biztos bukás esélyének.”

Horn Gábor érdekesnek nevezte, hogy

  • nem hangzott el a névsor, tehát nem tartotta fontosnak a Fidesz kongresszusa, hogy elmondja a 106 ember nevét, akik most nekiállnak újból győzelemre vinni a Fideszt.
  • egyetlen szó sem esett arról, hogy a jelölteket valahogy a helyi közösségek választották volna ki.

„Annyit tudtunk meg, hogy Orbán Viktor mindegyikükkel beszélt. Tehát mintha tényleg odáig jutottunk volna már a Fideszben, hogy a helyi közösségeknek vagy nincs szerepük abban – vagy nem tudunk róla, hogy lenne –, hogy ki ez a 106 bátor ember, aki most nekiindul” – ecsetelte.

Példaként említette a nyíregyházi és zalaegerszegi jelölést, ahol az eddigi képviselők Orbán Viktor közelmúltbeli látogatásakor szembesültek azzal, hogy nem ők indulnak 2026-ban, ezen pedig meg is lepődtek.

A „kimentettek” között említette Kósa Lajost vagy Gulyás Gergelyt, ők így biztosan nem szenvednek majd vereséget áprilisban.

Fiatalítást egyébként látott a közelebbi múltban Horn Gábor, 2024-ben az önkormányzati választáson, de ezen az úton a kormánypártok szerinte most nem haladtak tovább.

A digitális alkalmazkodás hiánya szerinte talán nem annyira játszott szerepet a cseréknél, hiszen „lájkolni, szöveget írni a kísérő emberek is tudnak”.

Magát a pártelnöki beszédet is górcső alá vette a Nézőpont Intézet elemzését követően, amely szerinte a nemzedékváltás igenis üzenet volt.

„Nagyon hiányoztak az új elemek. Arra számítottam, hogy Orbán Viktor nagy bejelentést tesz, vagy legalábbis új kereteket próbál létrehozni az egyébként nem túl jól álló Fidesz számára a választások előtt kilencvennéhány nappal. Nem élt ezzel a lehetőséggel vagy nem tudott élni, a biztonság ajánlata, a biztos választás mint szlogen azt bizonyítja, hogy Orbán Viktor és csapata nem tud már azzal előállni, hogy »jobb kormányzás«, »sikeres Magyarország«, »jobb életlehetőségek«, azzal tud előállni, hogy itt vannak régóta, tudják, hogyan működik a világ, az ország, vannak kapcsolataik, ők jelentik a biztonságot. Ez az ígéret eddig is itt volt, de ennyire új elem nélküli kampánynyitó eseményre én nem nagyon emlékszem az elmúlt 35 évben” – részletezte Horn Gábor.

Szerinte ugyanazt a félelemkeltő, időnként a háborús uszítást is súroló rémhírkeltést hallottunk Orbán Viktortól, amit korábban, és bár a fiataloknak szóló mondatokat akár újnak is lehetne gondolni, de nem hiszi, hogy eddig nem fideszes fiatalokat fideszessé lehetne tenni egy-egy ilyen beszéddel. E mentén jegyezte meg, hogy inkább a fiatalok szüleihez, nagyszüleihez szóltak a kongresszus azon szólamai, amelyek szerint a fiatalokat háborúba viszik kormányváltás esetén, de „ez nem az a szöveg, ami alapján bármelyik magyar fiatal meggondolná magát, ez az a szöveg, ami alapján a nagymamája, nagypapája azt gondolhatja, hogy talán mégiscsak érdemes maradni Orbánnál”.

Furcsának találta, hogy Orbán Viktor a számokkal is dicsekszik, a „0 százalékos növekedéssel és a 4 százalékos inflációval” annak fényében, hogy ezek mellett nőtt 11 százalékkal a minimálbér, ő ilyet még nem hallott magyar politikustól.

Szerinte most már nem csupán fedezete nincs az új ígéreteknek, de új ígéretek sem hangoznak el, csak Brüsszel-ellenesség, „a szövetségesek keresése a diktátorok világában”.

Döbbenetesnek nevezte Orbán Viktor azon mondatát, amely szerint Joe Biden amerikai exelnök felel az ukrajnai háborúban véget ért emberéletekért, miközben azokat Vlagyimir Putyin orosz elnök vezetésével oltották ki.

KAPCSOLÓDÓ HANG

orbán viktor

nézőpont

republikon

horn gábor

