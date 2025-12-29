Nagy vasúti fejlesztés: átépítik a budapesti állomást, a Népligetben pedig új vasúti megálló épül

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a két legnagyobb, jelenleg zajló vasúti projekt (Budapest–Belgrád és a Kelenföld–Ferencváros közötti pályaszakasz modernizálása) közül az utóbbi, a Déli körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás – írja a magyarepitok.hu.

Az eljárás feltételes, a szerződés pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, ha elkészül, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását. A fejlesztés része új megállóhelyek építése, a meglévő hidak korszerűsítése, zajvédő falak telepítése, valamint a vasút mentén zöldfolyosó létesítése.

A kivitelezés második üteme tavaly januárban kezdődött,

amelyen a V-Híd Zrt. dolgozik, a Kontúr Csoport Kft. kiviteli tervezése alapján.

A forgalom fenntartása mellett Kelenföldön, a Duna-híd déli oldalán, valamint Ferencváros területén folyik a munka. Elkészült többek között a Szerémi út és az 1-es villamos pályája felett átívelő híd. Elkezdődtek a Gubacsi úti híd munkálatai is. Ebben a szakaszban alakítanak ki két új vasúti megállóhelyet a Közvágóhíd és a Nádorkert térségében, így három metróvonalhoz, és a tömegközlekedési hálózatokhoz létesítenek kapcsolatot.

Február közepén dönthetnek a III. ütem kivitelezőjéről

A napokban megjelent hirdetmény, a projekt III. ütemét, a pesti oldalon lévő fejlesztéseket tartalmazza. A nyertes ajánlattevőnek 44 hónap áll rendelkezésére, hogy az alábbi feladatokat elvégezze:

az 1-es számú vasútvonalon, Ferencváros állomás területén, 3,9 km hosszban vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése,

az állomás átépítése,

vágánybontás 11,8 km-es szakaszon,

vágányépítés a szükséges földmunkákkal együtt 13,2 km hosszan,

66 csoport kitérő bontása és 93 csoport kitérő építése,

Népliget új megállóhely kivitelezése,

felsővezetéki rendszer kiépítése 51,4 km hosszban,

váltófűtés és a biztosítórendszer telepítése,

Üllői úti meglévő vasúti hidak átépítése és gyalogosaluljárók építése (több helyszínen),

Ferencváros területén 73,6 méter szabad nyílású vasúti híd építése,

Gubacsi út feletti új, 46,6 méter szabad nyílású vasúti híd kivitelezése.

Az ajánlatok bontási időpontját 2026. február 16-ára tűzték ki.