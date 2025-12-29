ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Nagy vasúti fejlesztés: átépítik a budapesti állomást, a Népligetben pedig új vasúti megálló épül

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kiírták a Déli körvasút pesti szakaszának kivitelezéséről szóló közbeszerzést – de az eljárás feltételes, a pénz még nincs meg rá. A beruházás harmadik szakasza egyebek mellett Ferencváros vasútállomás modernizálását, a Népligeti megálló kialakítását, új hidak és aluljárók építését is tartalmazza. Az ajánlatokat februárban bontják.

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a két legnagyobb, jelenleg zajló vasúti projekt (Budapest–Belgrád és a Kelenföld–Ferencváros közötti pályaszakasz modernizálása) közül az utóbbi, a Déli körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás – írja a magyarepitok.hu.

Az eljárás feltételes, a szerződés pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, ha elkészül, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását. A fejlesztés része új megállóhelyek építése, a meglévő hidak korszerűsítése, zajvédő falak telepítése, valamint a vasút mentén zöldfolyosó létesítése.

A kivitelezés második üteme tavaly januárban kezdődött,

amelyen a V-Híd Zrt. dolgozik, a Kontúr Csoport Kft. kiviteli tervezése alapján.

A forgalom fenntartása mellett Kelenföldön, a Duna-híd déli oldalán, valamint Ferencváros területén folyik a munka. Elkészült többek között a Szerémi út és az 1-es villamos pályája felett átívelő híd. Elkezdődtek a Gubacsi úti híd munkálatai is. Ebben a szakaszban alakítanak ki két új vasúti megállóhelyet a Közvágóhíd és a Nádorkert térségében, így három metróvonalhoz, és a tömegközlekedési hálózatokhoz létesítenek kapcsolatot.

Február közepén dönthetnek a III. ütem kivitelezőjéről

A napokban megjelent hirdetmény, a projekt III. ütemét, a pesti oldalon lévő fejlesztéseket tartalmazza. A nyertes ajánlattevőnek 44 hónap áll rendelkezésére, hogy az alábbi feladatokat elvégezze:

  • az 1-es számú vasútvonalon, Ferencváros állomás területén, 3,9 km hosszban vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése,
  • az állomás átépítése,
  • vágánybontás 11,8 km-es szakaszon,
  • vágányépítés a szükséges földmunkákkal együtt 13,2 km hosszan,
  • 66 csoport kitérő bontása és 93 csoport kitérő építése,
  • Népliget új megállóhely kivitelezése,
  • felsővezetéki rendszer kiépítése 51,4 km hosszban,
  • váltófűtés és a biztosítórendszer telepítése,
  • Üllői úti meglévő vasúti hidak átépítése és gyalogosaluljárók építése (több helyszínen),
  • Ferencváros területén 73,6 méter szabad nyílású vasúti híd építése,
  • Gubacsi út feletti új, 46,6 méter szabad nyílású vasúti híd kivitelezése.
Az ajánlatok bontási időpontját 2026. február 16-ára tűzték ki.

