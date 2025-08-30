Új szakaszába lépett Budapest legnagyobb vasútfejlesztése

Tájékoztatásuk szerint az elmúlt 100 év legjelentősebb, uniós és hazai forrásból megvalósuló budapesti vasútfejlesztése során már a negyedik új hidat telepítik a szakemberek.

A Gubacsi úti közúti-vasúti külön szintű keresztezést alkotó három acélhídból a jelenlegi munkálatok kettőt érintenek. Az egyik acélhíd összesen tíz darabból, a másik pedig négy darabból áll majd – írták a közleményben.

A tárca arról is tájékoztatást adott, hogy az útpályán egy 230 tonna teherbírású autódaru emelte le a munkaterületre már kiszállított acélhídelemeket a trélerekről, majd helyezte fel azokat a szerelőtérre. A további elemek kiszállítása folyamatos - tették hozzá.

A harmadik hídszerkezet összehegesztése mintegy egy hónap alatt elkészülhet, ezt követően a tartozékok felszerelése és a korrózióvédelem kialakítása következik. Az első híd összeszerelése azonban jóval több időt vesz igénybe, ennek ellenére a tervek szerint mindkét acélhíd betolása 2025 őszén várható – írták.

Hozzáfűzték: a Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti kapacitásbővítés keretében két új vasúti megállóhely is létesül a Közvágóhíd és Nádorkert térségében.

Hét helyszínen épülnek vasúti műtárgyak, kettő helyett három, illetve négy vágányt építenek, ami jelentősen megnöveli a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét, miközben csökken a zajkibocsátás, ami a környéken élők nyugalmát is szolgálja.

Kiemelték, hogy a déli körvasút fejlesztése Budapest elmúlt 100 évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása, egy komplex, 21. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig. Az új zöldfelületek javítják a levegő minőségét és enyhítenek a belvárosi környezet hőterhelésén is, azaz élhetőbbé teszik a környezetet.

A beruházás eredményeként a vasút gyors, kényelmes és fenntartható alternatívává válik a dél-budapesti agglomeráció és a város közötti közlekedésben, így jelentősen csökkenhet a gépjárműforgalom is - olvasható a szaktárca közleményében.