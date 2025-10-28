Lóga Máté: az évtized végére járhat a reptéri vasút, versenyképes lesz a jegyár

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérhez kötődő, összesen 2,5 milliárd eurós fejlesztési programot jelentett be hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tervekben szerepel közvetlen vasúti összeköttetés, egy új terminál megépítése és a közúti közlekedési infrastruktúra megújítása is.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában emlékeztetett arra, hogy amikor a magyar állam megvette a repülőteret, akkor nemcsak egy légikikötőt vásárolt, hanem egy komoly és komplex infrastrukturális rendszert is, amelynek a fejlesztését már akkor is tervbe vette.

A vasúti kapcsolat kiépítéséről elmondta, hogy az előkészítési szakaszon már túl van a projekt, fél éve zajlik a munka, és december elején várhatóan kiírhatják a nemzetközi tendert. A tervek szerint az előzetes ajánlatok kiértékelése után 2026 második negyedévében tárgyalásos eljárás keretében lezárhatják a pályázatot.

Lóga Máté arról is beszámolt, hogy az elképzelések szerint a gyorsvasút nemcsak Budapestet köti össze a repülőtérrel, hanem Győrből, Debrecenből, Szegedről vagy Békéscsabáról is könnyebb lesz eljutni a légikikötőbe. „A párhuzamos vasúti szakasz a jelenleg futó úgynevezett 100A vonallal párhuzamosan Kőbánya-Kispesttől fog elindulni, a Budapest Airport 2-es terminálja mellett egy földalatti állomás kerül kialakításra, majd ez a párhuzamos vasútvonal Monor település határában csatlakozik vissza a 100A vonalba. Ez nemcsak a személyszállítás szempontjából kulcsfontosságú, de tehermentesíteni tudja a 100 vonalon futó cargo forgalmat is” – magyarázta az államtitkár. Arról is beszélt, hogy a déli körvasút megépülésével a nyugati országrészből is közvetlenül megközelíthető lesz a repülőtér. Úgy tervezik, hogy 5-10 percenként járjon szerelvény Budapest városközpont és a Budapest Airport között.

Turi Ferenc, a Hungarocontrol vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a könnyebb elérhetőség vonzóbbá is teszi a budapesti repülőteret, mert most a nyugati országrészben sok utazó inkább a bécsi Schwechatot választotta, most viszont egyrészt jelentősen nő Budapesten az úti célok köre, másrészt az utasok kényelmesen juthatnak majd el Ferihegyre.

Az elképzelések szerint a jelenlegi busz- és taxiárakhoz képest versenyképes áron működtetné a koncessziós társaság a vasútvonalat,

az előzetes számítások szerint a jegyár a mai árakon számolva háromezer és négyezer forint között lenne.

Lóga Máté szerint ez azért is versenyképes alternatíva lesz, mert a menetidő az előzetes becslések szerint 19-20 perc lesz, ilyen rövid idő alatt nem lehet más közlekedési eszközzel eljutni Ferihegyről a Nyugati pályaudvarra vagy a kelenföldi állomásra.

Lóga Máté arról is beszélt, hogy a koncessziós társaság bevételi forrása tíz százalékban a megépített pálya után járó használati díj lesz, de a maradék 90 százalékot a jegybevételből szedheti be, ehhez viszont olyan árat kell kalkulálni, amely valóban versenyképes, és akik most például autóval mennek a repülőtérre, ott parkolnak napokig, majd hazaautóznak, inkább válasszák a vonatot, ami fenntarthatósági szempontból is fontos.

„A koncessziós társaság szolgáltatásának kompetitívnek kell lennie, jó szolgáltatást kell nyújtani, és megbízhatóan kell üzemelnie ennek a vonalnak. A társaságnak a befektetését ki kell termelnie, de ezt csak úgy tudja, ha az utazóközönség minél inkább őt választja” – mondta az államtitkár, és azt is jelezte, a koncessziós vonal Kőbánya-Kispesttől fog futni a Budapest Airportra és onnan tovább Monorra, ahol a karbantartásokért is a koncessziós társaság felelne.

A projekt menetrendjéről Lóga Máté elmondta,

az évtized végére épülhet meg a repülőtér és a Nyugati pályaudvar kapcsolata, de ekkor még a szerelvények visszafordulnak majd a Budapest Airporttól, majd további egy-két évet vesz igénybe a a Monorig tartó szakasz kialakítása.

A beruházás környezetvédelmi engedélye már megvan, de még lesz egy fontos feladat: a nyomvonal ürgementesítése, ugyanis a magyar ürgeállomány egy jelentős része a Budapest Airporton él.

Ha megépül a vasútvonal, amely nemcsak ingázó járatokat jelent a belváros és a repülőtér között, akkor az egész országot, sőt. a régiót is be lehet kötni Ferihegyhez. „Ez óriási versenyképességet ad a Budapest Airportnak azokkal a repülőterekkel szemben, ahol adott esetben csak dedikált ingajárat van Közép-Európában, mert a vidéki embereket, de adott esetben még a határon túl élőket is be tud majd csatornázni” – mondta Lóga Máté.

A vasútnál gyorsabban újulhat meg a repülőtér autós megközelítése, a gyorsforgalmi út fejlesztésére 500 millió eurót költ a kormány, kétszer háromsávosra bővül a repülőtér közúti összeköttetése Budapesttel, és az államtitkár szerint ez is azt segíti elő, hogy a három közlekedési ág, a busz, az autó és a vasút versenyezzen egymással, és ennek eredményeként az utasok gyorsan juthassanak el a ferihegyi repülőtérre.