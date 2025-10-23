ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 68. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon, 2024. november 4-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

Infostart

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.

A központi megemlékezés október 23-án 7:30-kor kezdődik Budapesten a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással. Az Új köztemetőben a 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz. Jó tudni, hogy a Parlament 15–20 óra között ingyenesen látogatható, és ezen a napon a Terror Háza Múzeumba is jegyvásárlás nélkül lehet bemenni.

A nemzeti ünnepen Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz, amelyek miatt számos közlekedési változásra kell készülniük a tömegközlekedéssel és az autóval útnak indulóknak.

Reggel 9 órakor gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum által meghirdetett Békemenet résztvevői a Margit híd budai hídfőjétől északra, az Elvis Presley parkban. A menet innen Pest felé indul a Margit hídon, majd folytatja útját a Nyugati tér felé, ahol jobbra fordul a Bajcsy-Zsilinszky útra, elhalad az Alkotmány utcáig, amelyen keresztül a Kossuth tér felé indul.

A meneten résztvevők így a Kossuth téri állami megemlékezésbe kapcsolódnak be, amelyen

13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök,

aki ezt követően egyébként elutazik az uniós állam- és kormányfők délután induló csúcstalálkozójára.

A Tisza Párt 14 órára várja szimpatizánsait a Nemzeti menet indulására a Deák térre. A résztvevők a Hősök terére vonulnak az Andrássy úton keresztül. Magyar Péter, a párt elnöke a Hősök terén mond majd beszédet várhatóan 16.30-tól.

Az ünnepi hétvégére vonatkozó praktikus információkról (tömegközlekedés, nagyobb útfelújítások, nyitva tartás stb.) itt írtunk.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a lengyel munkástüntetések iránti szolidaritásuk kinyilvánítására. A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos, többpárti választások, teljes vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió.

A budapesti Petőfi-szobornál tartott október 23-i tüntetésen Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) első titkára - akit júliusban állítottak Rákosi helyére - rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette, és minden engedményt elutasított. A beszéd elhangzása után a békés tüntetés szinte órák alatt népfelkeléssé, majd - a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után - fegyveres szabadságharccá változott. Az esti és éjszakai órákban a fegyveres csoportok elfoglalták a Magyar Rádió és a pártlap, a Szabad Nép székházát, a telefonközpontot, a lakihegyi rádióadót, emellett több fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a felkelők kezére került. A Dózsa György úton, a mai Ötvenhatosok terén ledöntötték az elnyomás gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot.

A budapesti és vidéki tömegmegmozdulásokat véres atrocitások kísérték. Október 25-én a Parlament előtti Kossuth téren a környező épületekből tüzet nyitottak a tüntető tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre tehető. 26-án Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek el emberéleteket kioltó karhatalmi sortüzek. Október 30-án Budapesten lincselésbe torkollott a Köztársaság téri pártszékház ostroma. A szovjet csapatok november 4-i beavatkozása után a budapesti utcai harcok, továbbá a salgótarjáni és az egri sortűz követeltek sok halálos áldozatot.

A Rákosi-diktatúra elhúzódó válsága miatt kirobbant forradalom politikai irányítása az MDP reformkommunista szárnyának kezében összpontosult. Ennek központi alakja, Nagy Imre október 24-én kormányfői megbízást kapott, s november elejéig együtt haladt vele Kádár János, az MDP - Gerő Ernő helyére 25-én megválasztott - első titkára. A forradalom napjait politikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a korábban megszűnt vagy megszüntetett politikai pártok és szervezetek. Nagy Imre koalícióssá változtatta kormányát, bevonva a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven megújult MDP-vel együttműködésre hajlandó pártokat, a Független Kisgazdapártot, a Parasztpártot és a Szociáldemokrata Pártot.

A politikai paletta sokszínűvé válásához hasonlóan az utcán harcoló fegyveres felkelők és a tüntetők sem voltak egységesek, de a nemzeti függetlenség visszaállítása, a diktatúra lerombolása mindegyikük elsődleges céljai között szerepelt.

A forradalom sorsát a november 4-i szovjet katonai invázió pecsételte meg, néhány nappal azután, hogy Nagy Imre november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből. A hatalmat a november 4-én megalakult, Kádár János által vezetett és a szovjetek által támogatott Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány vette át, a fegyveres felkelők utolsó csoportjainak ellenállását november 10-11. táján törte meg a szovjet túlerő.

Az 1956-os események sok áldozatot követeltek. A Központi Statisztikai Hivatal 1957. januári jelentése szerint az október 23. és január 16. közötti emberveszteség országosan 2652 halott (Budapesten 2045) volt, 19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az országot mintegy 200 ezren hagyták el. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika szerint a szovjet hadsereg 669 katonája halt meg, 51 pedig eltűnt.

A forradalom leverését kegyetlen megtorlás követte: a kivégzettek száma (az eltérő adatokat közlő források szerint) 220-340 volt. A forradalom vezetőit: Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót koncepciós per után végezték ki 1958. június 16-án. Szilágyi Józsefet, Nagy Imre személyi titkárát 1958 áprilisában végezték ki, Losonczy Géza államminiszter még a per tárgyalása előtt a börtönben halt meg. A megtorlás részeként ezreket ítéltek börtönbüntetésre, internálásra.

Az 1956. októberi eseményeket évtizedekig csak ellenforradalomként lehetett emlegetni. A fordulópont 1989 januárjában következett be, amikor Pozsgay Imre - az MSZMP vezetőségének tekintélyes tagjaként - népfelkelésnek minősítette a történteket. Még ugyanabban az évben, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés köztársasági elnöki teendőket ellátó elnöke Budapesten kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

A rendszerváltozás után összeülő első szabad Országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án első törvényében az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította. 1992 novemberében Borisz Jelcin orosz államfő magyarországi látogatása során az Országgyűlésben mondott beszédében megkövette a magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.

2025. október 23. 06:40
2025. október 22. 22:12
