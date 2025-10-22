ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.22
usd:
335.35
bux:
103424.15
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Old fashioned sign in the window of a shop saying in Hungarian ZĂĄrva, meaning in english Closed.
Nyitókép: Gwengoat/Getty Images

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

Infostart

Csütörtöktől négynapos hosszú hétvége jön, és az iskolákban is megkezdődik az őszi szünet. Itt van minden tudnivaló!

Csütörtökön, október 23-án, a nemzeti ünnepen zárva lesz az üzletek döntő többsége, de nem csak aznap lesz változás a nyitvatartásban: a péntek is szabadnap, és a munkanap-áthelyezés révén négynapos hosszú hétvége következik. A most pénteki szabadnapot múlt szombaton, vagyis október 18-án kellett ledolgozni.

Boltok nyitva tartása a hosszú hétvégén

A nemzeti ünnepen, csütörtökön a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek. A kereskedelmi törvény alapján az ünnepnapokon a nagyobb kereskedelmi üzletek zárva tartása általános gyakorlat, érvényesül az ünnepi boltzár. Ez érinti a nagy áruházláncokat, diszkontokat, hipermarketeket és szupermarketeket egyaránt – írja az Index öszefoglalója. A bevásárlóközpontok üzletei is jellemzően zárva lesznek október 23-án, de a vendéglátóhelyek, mozik és egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. A legtöbb nagybani piac és sok városi piac is zárva tart a nemzeti ünnepen, bár a kisebb, helyi piacok esetében előfordulhat, hogy kinyitnak.

Nem minden zár be a nemzeti ünnepen sem, hiszen a jogszabály enged kivételeket is.

Így csütörtökön is nyitva lehetnek a benzinkutak boltjai, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes éjjel-nappali üzletek, valamint a kisebb, családi üzletek, ahol a tulajdonos maga áll be a pult mögé, de nyitva tarthatnak az önálló virágboltok, az újságosok és trafikok, az édességboltok és a vendéglátó-, valamint a szórakozóhelyek is. Az online házhoz szállítás is működik, tehát ételt is rendelhet, aki akar a szokott módon.

Október 24-e, péntek munkaszüneti nap, de a fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben.

A legtöbb bolt a hétvégi menetrend szerint fogadja a vásárlókat pénteken, és ugyanúgy hétvégén is, amikor a megszokott szombati és vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. De a pontos nyitvatartási időpontok üzletenként változhatnak, ezért érdemes előre megnézni az adott bolt weboldalán a konkrét időpontokat.

Posták és egyéb szolgáltatások

A posták október 23-án zárva lesznek, október 24–25-én pedig szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása ettől eltérhet.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el, tehát október 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár.

Tömegközlekedés, utak, parkolás

A tömegközlekedés jellemzően ünnepnapi menetrend szerint közlekedik október 23-án, míg a hosszú hétvége többi napján szombati, illetve vasárnapi rend lesz érvényben.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint járnak.

A Volán buszai október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-tól 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

Október 23-án egész Budapesten hatalmas útlezárásokra kell készülni

az ünnepi és politikai nagyrendezvények miatt: délelőtt a Békemenet, 13 órától pedig a Nemzeti Menet vonul végig a városon, várhatóan több százezres tömeggel. A részletes lezárásokat a rendőrség közzétette honlapján.

Ennek megfelelően a tömegközlekedésben is hatalmas változások lesznek, rengeteg járat időszakosan nem a szokott útvonalon jár vagy egyáltalán nem jár október 23-án. A részletek a BKK honlapján megtalálhatók.

Jelentős forgalomra kell számítani a következő napokban az autópályákon és a legfontosabb főútvonalakon. A mostani hosszú hétvége ugyanis nemcsak a programok miatt lehet zsúfolt, hanem a soron következő hétvégén esedékes mindenszentek miatt is, ugyanis akik az ország távolabbi részébe készülnek temetőlátogatásra, azok már a mostani hétvégén útnak indulhatnak.

A kamionstop október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon szombat estétől vasárnap estig.

A parkolás Budapesten október 23-26. között ingyenes a néhány szokott kivételtől eltekintve

(például Margitsziget, budai Vár).

Kezdőlap    Belföld    Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

ünnep

nemzeti ünnep

hosszú hétvége

nyitva tartás

üzletek

október 23

boltok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát

A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát
Egy brit válásban hatmillió font ment el ügyvédekre, és ez csak az előjáték volt ahhoz, ami most a világgazdaságban zajlik. Kína és az Egyesült Államok épp elválik egymástól. Külön bankszámlák, külön beszállítói láncok, de egyetlen közös ház, amit Földnek hívunk. A gond csak az, hogy a közös vagyon, vagyis a globális GDP, minden egyes vitával zsugorodik.
Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Biztonsági szakértő a Trump–Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden mérsékelten emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek, és a kilátások szerdán is jók. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap

Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel identifies bodies of two hostages returned by Hamas

Israel identifies bodies of two hostages returned by Hamas

The recovery of Aryeh Zalmanovich and Master Sergeant Tamir Adar's remains means Hamas has returned 15 out of 28 deceased Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 06:36
A saját konyhánk mérgezhet meg minket
2025. október 22. 06:24
Megrengett a föld Csongrád térségében
×
×
×
×