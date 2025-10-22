Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

Csütörtökön, október 23-án, a nemzeti ünnepen zárva lesz az üzletek döntő többsége, de nem csak aznap lesz változás a nyitvatartásban: a péntek is szabadnap, és a munkanap-áthelyezés révén négynapos hosszú hétvége következik. A most pénteki szabadnapot múlt szombaton, vagyis október 18-án kellett ledolgozni.

Boltok nyitva tartása a hosszú hétvégén

A nemzeti ünnepen, csütörtökön a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek. A kereskedelmi törvény alapján az ünnepnapokon a nagyobb kereskedelmi üzletek zárva tartása általános gyakorlat, érvényesül az ünnepi boltzár. Ez érinti a nagy áruházláncokat, diszkontokat, hipermarketeket és szupermarketeket egyaránt – írja az Index öszefoglalója. A bevásárlóközpontok üzletei is jellemzően zárva lesznek október 23-án, de a vendéglátóhelyek, mozik és egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. A legtöbb nagybani piac és sok városi piac is zárva tart a nemzeti ünnepen, bár a kisebb, helyi piacok esetében előfordulhat, hogy kinyitnak.

Nem minden zár be a nemzeti ünnepen sem, hiszen a jogszabály enged kivételeket is.

Így csütörtökön is nyitva lehetnek a benzinkutak boltjai, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes éjjel-nappali üzletek, valamint a kisebb, családi üzletek, ahol a tulajdonos maga áll be a pult mögé, de nyitva tarthatnak az önálló virágboltok, az újságosok és trafikok, az édességboltok és a vendéglátó-, valamint a szórakozóhelyek is. Az online házhoz szállítás is működik, tehát ételt is rendelhet, aki akar a szokott módon.

Október 24-e, péntek munkaszüneti nap, de a fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben.

A legtöbb bolt a hétvégi menetrend szerint fogadja a vásárlókat pénteken, és ugyanúgy hétvégén is, amikor a megszokott szombati és vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. De a pontos nyitvatartási időpontok üzletenként változhatnak, ezért érdemes előre megnézni az adott bolt weboldalán a konkrét időpontokat.

Posták és egyéb szolgáltatások

A posták október 23-án zárva lesznek, október 24–25-én pedig szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása ettől eltérhet.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el, tehát október 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár.

Tömegközlekedés, utak, parkolás

A tömegközlekedés jellemzően ünnepnapi menetrend szerint közlekedik október 23-án, míg a hosszú hétvége többi napján szombati, illetve vasárnapi rend lesz érvényben.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint járnak.

A Volán buszai október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-tól 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

Október 23-án egész Budapesten hatalmas útlezárásokra kell készülni

az ünnepi és politikai nagyrendezvények miatt: délelőtt a Békemenet, 13 órától pedig a Nemzeti Menet vonul végig a városon, várhatóan több százezres tömeggel. A részletes lezárásokat a rendőrség közzétette honlapján.

Ennek megfelelően a tömegközlekedésben is hatalmas változások lesznek, rengeteg járat időszakosan nem a szokott útvonalon jár vagy egyáltalán nem jár október 23-án. A részletek a BKK honlapján megtalálhatók.

Jelentős forgalomra kell számítani a következő napokban az autópályákon és a legfontosabb főútvonalakon. A mostani hosszú hétvége ugyanis nemcsak a programok miatt lehet zsúfolt, hanem a soron következő hétvégén esedékes mindenszentek miatt is, ugyanis akik az ország távolabbi részébe készülnek temetőlátogatásra, azok már a mostani hétvégén útnak indulhatnak.

A kamionstop október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon szombat estétől vasárnap estig.

A parkolás Budapesten október 23-26. között ingyenes a néhány szokott kivételtől eltekintve

(például Margitsziget, budai Vár).