2025. október 21. kedd
Egy légiforgalmi irányító a HungaroControl által az elmúlt hónapokban hozott rövid- és hosszútávú kapacitás- és hatékonyságnövelő intézkedéseket ismertető sajtónapon a vállalat budapesti székházában 2025. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Új munkatársakat keresnek a legjobban fizető szakmában – négy feltételnek kell megfelelni

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ismét országos toborzásba kezdett a HungaroControl. A hazai léginavigációs szolgáltató október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmi irányító képzésére. 2029-ig 50 százalékkal növelnék a jelenlegi 200 fős kontingenst – mondta az InfoRádióban Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketingigazgatója.

A folyamatosan növekvő légiforgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a HungaroControl a léginavigációs irányítók számának nagymértékű bővítését tervezi, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat várhatóan a nyár közepén zárul.

Október 20-án kezdték el a toborzást a jövő szeptemberben induló képzésre, amelyen négy fő követelménynek kell megfelelni: a 20. életévüket betöltött jelöltnek érettségi bizonyítvánnyal, illetve államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgával kell rendelkeznie, és büntetlen előéletet várnak el érdeklődőktől. A HungaroControl kommunikációs igazgatója jelezte azt is, hogy felső korhatárt nem szabtak meg.

Aki eleget tesz a követelményeknek, megírhatja a tesztet, ami vízválasztó a kiválasztási folyamatban. „A FEAST tesztben a jó koncentrációs, priorizálási készséget, kommunikációs ismereteket és logikát mérik fel, vagyis azokat a képességeket vizsgálják, amelyek elengedhetetlenek a légiforgalmi irányító szakma betöltéséhez” – hívta fel a figyelmet Bárány Ákos.

A toborzókampányban számos helyszínre kitelepül standjával a hazai léginavigációs szolgáltató, így a képzésről és a kiválasztási folyamatról személyesen is tájékozódhatnak azok, akik fontolgatják a jelentkezést. A jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.

A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a folyamatos forgalomnövekedés teszi leginkább szükségessé a jelentős kapacitásbővítést. Céljuk, hogy a jelenleg mintegy 200 légiforgalmi irányító létszámát 2029-ig 50 százalékkal növeljék a HungaroControlnál. „A turizmus elképesztő fellendülésben van, ezért a légi közlekedésben mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a növekvő forgalmat megfelelőképpen ki lehessen szolgálni” – hangsúlyozta Bárány Ákos.

hungarocontrol

toborzás

légi irányítás

bárány ákos

feast teszt

