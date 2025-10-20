Megszökött a börtön elől, körözik Portik Tamás fiát

Elfogatóparancs van érvényben Portik Tamás fia ellen – értesült a Magyar Nemzet.

A férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ám ezt nem tette meg.

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt tegnap őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, ma pedig indítványozta letartóztatásának elrendelését.

A Fővárosi Törvényszéken 2024. január 30-án a kitűzött tárgyalás előtt egy férfi kávét öntött az édesapja ellen folyamatban lévő büntetőügyben eljáró bíró arcába.

A megalapozott gyanú szerint a vádlott fia elhatározta, hogy akadályozni fogja a tárgyalás megtartását, illetőleg olyan magatartást fog tanúsítani, amelytől esetlegesen az eljáró bíró kizárása várható - olvasható az ugyeszseg.hu oldalon.

A férfi már korábban is próbált sikertelenül kapcsolatba lépni a bíróval, és arra is van adat, hogy a tárgyalást megelőzően egy bírósági alkalmazottól arról érdeklődött a bíróság folyosóján, hogy honnan fog érkezni a tárgyalást vezető bíró.

Jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyik büntetőeljárás a férfi apja ellen, aki igyekszik hátráltatni az eljárás befejezését. Megalapozottan feltehető, hogy a vádlott fia is ennek érdekében, apja szándékának megfelelően, vele összhangban cselekedett, így fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb, hasonló erőszakos cselekményt követne el.

Az ügyészség jelen ügy kapcsán ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatalos személy jogszerű eljárásának erőszakkal, vagy fenyegetéssel történő akadályozása bűncselekmény, amelyet a törvény egytől öt évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyeget.