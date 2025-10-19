ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2015. május 19-én a legrangosabb brit irodalmi elismerés, a Booker-díj londoni átadóján készített kép Krasznahorkai László Kossuth- és József Attila-díjas magyar íróról, aki 2025. október 9-én elnyerte az idei irodalmi Nobel-díjat.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham

Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Magyarország 2023-ban Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja után a 11. lett azon a listán, amely származási ország szerint mutatja az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számát. A magyar Nobel-díjasok köre az utóbbi három évben három fővel bővült, miután idén Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjban részesült. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior makrogazdasági elemzője, Németh Viktória szerint a magas rangú elismerés erősíti az ország úgynevezett „puha hatalmát”, ami a kedvező megítélésen alapuló erősséget jelenti.

Magyarország nagyon kedvező helyet foglal el a Nobel-díjasok rangsorában, hiszen az egy főre jutó Nobel-díjasoknál a 11.-ek vagyunk, míg a díjazottak számát tekintve Magyarországról összesen 16 fő kapott már Nobel-díjat, és ezzel hazánk a 13. helyen áll a nemzetközi rangsorban – emelte ki Németh Viktória.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior makrogazdasági elemzője úgy véli, hogy egy-egy ország megítélését, a nemzetközi politikában betöltött szerepét is növelheti egy Nobel-díj.

„Ha csak arra gondolunk, hogy milyen pozitív képzettársításaink vannak azzal kapcsolatban, ha valaki Nobel-díjat kap – a kiválóság, a kreativitás vagy a kitartás –, akkor látható, hogy ez nemcsak őrá sugárzik ki, hanem arra az országra is, ahonnan származik. Ez a fajta, az országgal asszociált hatalom vagy erő az úgynevezett soft power, vagyis puha hatalom, ami az ország vonzóképességét mutatja, azt, hogy milyen tudományos eredményeket, innovációkat képes elérni, milyen kulturális háttere van, az mennyire elismert, de akár könnyedebb műfajok is ide tartoznak, például a szórakoztatóipar, a sportrendezvények, a fesztiválok terén milyen rendezvényeket tud vonzani. De

a legmagasabb kategória az, hogy egy országnak hány Nobel-díjasa van"

– mondta a szakértő.

A Nobel-díjasok köre nagyon szűk, elit klub. Mindössze nagyságrendileg ezer fő nyerte el a Nobel-díjat – összevetve azzal, hogy jelenleg nyolcmilliárdan élnek a Földön, látszik, hogy ez mennyire szűk kategória. Németh Viktória megjegyezte: a világűrben mindössze 700 fő járt az 1960-as évek óta, tehát nagyságrendileg ugyanannyi esély van arra, hogy valaki kijut a világűrbe, mint hogy elnyeri a Nobel-díjat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”

nobel-díj

krasznahorkai lászló

németh viktória

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”

Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”
Magyarország 2023-ban Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja után a 11. lett azon a listán, amely származási ország szerint mutatja az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számát. A magyar Nobel-díjasok köre az utóbbi három évben három fővel bővült, miután idén Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjban részesült. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior makrogazdasági elemzője, Németh Viktória szerint a magas rangú elismerés erősíti az ország úgynevezett „puha hatalmát”, ami a kedvező megítélésen alapuló erősséget jelenti.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

A Vezess értesülései szerint a főváros több területére kiterjesztik a fizetős parkolást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most

Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most

Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's military carries out air strikes in Gaza after IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel's military carries out air strikes in Gaza after IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

The "wave of strikes" by the IDF comes after Israel and Hamas accused each other of violating their ceasefire in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 17:21
Súlyos baleset miatt lezárták a 7-es utat a Balatonnál
2025. október 19. 17:04
3070 forintot is lehetett nyerni a hatos lottón
×
×
×
×