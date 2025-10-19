Németh Viktória: az újabb Nobel-díj erősíti Magyarország „puha hatalmát”

Magyarország nagyon kedvező helyet foglal el a Nobel-díjasok rangsorában, hiszen az egy főre jutó Nobel-díjasoknál a 11.-ek vagyunk, míg a díjazottak számát tekintve Magyarországról összesen 16 fő kapott már Nobel-díjat, és ezzel hazánk a 13. helyen áll a nemzetközi rangsorban – emelte ki Németh Viktória.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior makrogazdasági elemzője úgy véli, hogy egy-egy ország megítélését, a nemzetközi politikában betöltött szerepét is növelheti egy Nobel-díj.

„Ha csak arra gondolunk, hogy milyen pozitív képzettársításaink vannak azzal kapcsolatban, ha valaki Nobel-díjat kap – a kiválóság, a kreativitás vagy a kitartás –, akkor látható, hogy ez nemcsak őrá sugárzik ki, hanem arra az országra is, ahonnan származik. Ez a fajta, az országgal asszociált hatalom vagy erő az úgynevezett soft power, vagyis puha hatalom, ami az ország vonzóképességét mutatja, azt, hogy milyen tudományos eredményeket, innovációkat képes elérni, milyen kulturális háttere van, az mennyire elismert, de akár könnyedebb műfajok is ide tartoznak, például a szórakoztatóipar, a sportrendezvények, a fesztiválok terén milyen rendezvényeket tud vonzani. De

a legmagasabb kategória az, hogy egy országnak hány Nobel-díjasa van"

– mondta a szakértő.

A Nobel-díjasok köre nagyon szűk, elit klub. Mindössze nagyságrendileg ezer fő nyerte el a Nobel-díjat – összevetve azzal, hogy jelenleg nyolcmilliárdan élnek a Földön, látszik, hogy ez mennyire szűk kategória. Németh Viktória megjegyezte: a világűrben mindössze 700 fő járt az 1960-as évek óta, tehát nagyságrendileg ugyanannyi esély van arra, hogy valaki kijut a világűrbe, mint hogy elnyeri a Nobel-díjat.