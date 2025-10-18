Tomahawkok: nem nyilatkozik az ukrán és az amerikai elnök - a nap hírei

Központosítják a kórházak wc- papír és a kézmosószer beszerzését. Egy friss rendelet szerint „a kormány elkötelezett a megfelelő kórházi higiénia biztosítása mellett, ennek érdekében szükségesnek tartja az intézményekben használt alapvető higiénés termékek központi beszerzését. A feladatot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végzi majd.

A kormány döntött arról, hogy emelik a fejlesztő és gondozó intézményekbe hordott gyerekek után járó utazási költségtérítést. Az összeg január 1-től kilométerenként 45 forint lesz, 2027-től pedig 65 forint.

Tegye ingyenessé a vonatközlekedést október 23-án, a nemzeti ünnepen Lázár János építési és közlekedési miniszter. A polgármesterek a falubuszokat pedig tegyék elérhetővé minden Budapestre igyekvőnek. Ezt közleményében Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke kezdeményezte.

A pesti alsó rakpart állapotát bírálta Orbán Viktor kormányfő egy rövid Facebook‑videóban. Vitézy Dávid, a fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy reagált: igaz, hogy a rakpart kinézete méltatlan, de szerinte ennek fő oka az, hogy Budapest évek óta nem kapja meg a beruházásra betervezett uniós pénzt. Úgy vélte, a miniszterelnök egy telefonhívással el tudná indítani a projektet.

A DK szerint összevonták a nyomozásokat a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények ügyében. A témában parlamenti írásbeli kérdéssel fordultak a legfőbb ügyészhez. A válaszból az ellenzéki párt szerint kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyét, amely emberkereskedelem és prostitúcióra kényszerítés miatt zajlik, összevonták a Zirzen Janka Gyermekotthonban történtek miatti nyomozással és az Ózd környéki gyermekotthonok ügyével.

Kampányt indított Terézváros önkormányzata a köztéri és videós szerencsejáték-hirdetések ellen. A közlemény kiemeli: az önkormányzat a kampánnyal arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerencsejáték ugyanolyan veszélyes, mint a kábítószer, az alkohol és a dohányzás, hiszen függőséget okozhat.

Vizsgálatot és felelősségre vonást követel a kulturális és innovációs miniszter az ELTE-től, amiért megzavarták a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének előadását. Hankó Balázs azt írta, Magyarország békés ország. Aki Magyarországra jön annak ezt tiszteletben kell tartania.

Több mint két órán át tárgyalt a Fehér Házban az amerikai és az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a találkozó után arról beszélt, hogy Kijev és Washington folytatja az együttműködést. Azt nem árulta el, hogy Donald Trump hajlandó-e Ukrajnának átadni Tomahawk rakétákat. Azt mondta: megegyeztek az amerikai elnökkel arról, hogy nem válaszolnak a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos kérdésekre, mert az kényes ügy, az Egyesült Államok nem akarja a válság eszkalációját.

A négyhetes leállás után megkezdődtek az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sérült, külső áramvezetékeinek helyreállítási munkái - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Rafael Grossi szerint a javítás azután kezdődhetett el, hogy a helyszínen tűzszüneti övezeteket hoztak létre, ezzel lehetővé téve a biztonságos munkavégzést.

Azonnali lépést sürget 20 európai uniós ország az afgán illegális migránsok miatt. A 20 uniós tagállam, köztük Magyarország azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket azon afgán állampolgároknak az önkéntes vagy kikényszerített hazatelepítésének lehetővé tételére, akiknek nincs jogszerű tartózkodási engedélyük az EU-ban.

Újabb túsz holttestét azonosították Izraelben. A hatóságok hivatalosan is megerősítették Elijahu Margalit személyazonosságát, akinek holttestét tegnap adta át a Hamász.

A Hamász polgári védelme közölte, hogy 11 ember halt meg Észak-Gázában, miután egy izraeli tank eltalálta a buszt, amivel utaztak. Mindannyian ugyanannak a családnak a tagjai voltak. Az izraeli hadsereg szerint katonáik egy gyanús járművet lőttek ki.

Irán közölte, hogy korlátozások nélkül folytatja nukleáris programját. Teherán szerint ma lejárt a nemzetközi közösség között az iráni atomprogramról 2015-ben kötött megállapodás. Az Egyesült Államok már 2018-ban, egyoldalúan kilépett a megállapodásból, és újra szankciókat vezetett be.

A romániai Országos Sóipari Társaság, a Salrom alábecsülte a parajdi sóbányában a vízbetörés kockázatát - vonta le a következtetést jelentésében a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete. Az ellenőrök javasolják a Salrom vezetőinek visszahívását, a vezetőtanács és más, a kialakult helyzetért felelős személyek felelősségre vonását.