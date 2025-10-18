ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BGM-109 Tomahawk amerikai cirkáló rakéta
Nyitókép: Wikipédia

Tomahawkok: nem nyilatkozik az ukrán és az amerikai elnök - a nap hírei

Infostart

Központosítják a kórházak wc-papír és a kézmosószer beszerzését. Tegye ingyenessé a szakminiszter a vonatközlekedést az október 23-ai nemzeti ünnepen – ezt kéri a Tisza párt elnöke. Nem nyilatkozik az ukrán és az amerikai elnök a nagy hatótávolságú fegyverek Ukrajnába küldéséről.

Központosítják a kórházak wc- papír és a kézmosószer beszerzését. Egy friss rendelet szerint „a kormány elkötelezett a megfelelő kórházi higiénia biztosítása mellett, ennek érdekében szükségesnek tartja az intézményekben használt alapvető higiénés termékek központi beszerzését. A feladatot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végzi majd.

A kormány döntött arról, hogy emelik a fejlesztő és gondozó intézményekbe hordott gyerekek után járó utazási költségtérítést. Az összeg január 1-től kilométerenként 45 forint lesz, 2027-től pedig 65 forint.

Tegye ingyenessé a vonatközlekedést október 23-án, a nemzeti ünnepen Lázár János építési és közlekedési miniszter. A polgármesterek a falubuszokat pedig tegyék elérhetővé minden Budapestre igyekvőnek. Ezt közleményében Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke kezdeményezte.

A pesti alsó rakpart állapotát bírálta Orbán Viktor kormányfő egy rövid Facebook‑videóban. Vitézy Dávid, a fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy reagált: igaz, hogy a rakpart kinézete méltatlan, de szerinte ennek fő oka az, hogy Budapest évek óta nem kapja meg a beruházásra betervezett uniós pénzt. Úgy vélte, a miniszterelnök egy telefonhívással el tudná indítani a projektet.

A DK szerint összevonták a nyomozásokat a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények ügyében. A témában parlamenti írásbeli kérdéssel fordultak a legfőbb ügyészhez. A válaszból az ellenzéki párt szerint kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyét, amely emberkereskedelem és prostitúcióra kényszerítés miatt zajlik, összevonták a Zirzen Janka Gyermekotthonban történtek miatti nyomozással és az Ózd környéki gyermekotthonok ügyével.

Kampányt indított Terézváros önkormányzata a köztéri és videós szerencsejáték-hirdetések ellen. A közlemény kiemeli: az önkormányzat a kampánnyal arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerencsejáték ugyanolyan veszélyes, mint a kábítószer, az alkohol és a dohányzás, hiszen függőséget okozhat.

Vizsgálatot és felelősségre vonást követel a kulturális és innovációs miniszter az ELTE-től, amiért megzavarták a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének előadását. Hankó Balázs azt írta, Magyarország békés ország. Aki Magyarországra jön annak ezt tiszteletben kell tartania.

Több mint két órán át tárgyalt a Fehér Házban az amerikai és az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a találkozó után arról beszélt, hogy Kijev és Washington folytatja az együttműködést. Azt nem árulta el, hogy Donald Trump hajlandó-e Ukrajnának átadni Tomahawk rakétákat. Azt mondta: megegyeztek az amerikai elnökkel arról, hogy nem válaszolnak a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos kérdésekre, mert az kényes ügy, az Egyesült Államok nem akarja a válság eszkalációját.

A négyhetes leállás után megkezdődtek az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sérült, külső áramvezetékeinek helyreállítási munkái - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Rafael Grossi szerint a javítás azután kezdődhetett el, hogy a helyszínen tűzszüneti övezeteket hoztak létre, ezzel lehetővé téve a biztonságos munkavégzést.

Azonnali lépést sürget 20 európai uniós ország az afgán illegális migránsok miatt. A 20 uniós tagállam, köztük Magyarország azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket azon afgán állampolgároknak az önkéntes vagy kikényszerített hazatelepítésének lehetővé tételére, akiknek nincs jogszerű tartózkodási engedélyük az EU-ban.

Újabb túsz holttestét azonosították Izraelben. A hatóságok hivatalosan is megerősítették Elijahu Margalit személyazonosságát, akinek holttestét tegnap adta át a Hamász.

A Hamász polgári védelme közölte, hogy 11 ember halt meg Észak-Gázában, miután egy izraeli tank eltalálta a buszt, amivel utaztak. Mindannyian ugyanannak a családnak a tagjai voltak. Az izraeli hadsereg szerint katonáik egy gyanús járművet lőttek ki.

Irán közölte, hogy korlátozások nélkül folytatja nukleáris programját. Teherán szerint ma lejárt a nemzetközi közösség között az iráni atomprogramról 2015-ben kötött megállapodás. Az Egyesült Államok már 2018-ban, egyoldalúan kilépett a megállapodásból, és újra szankciókat vezetett be.

A romániai Országos Sóipari Társaság, a Salrom alábecsülte a parajdi sóbányában a vízbetörés kockázatát - vonta le a következtetést jelentésében a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete. Az ellenőrök javasolják a Salrom vezetőinek visszahívását, a vezetőtanács és más, a kialakult helyzetért felelős személyek felelősségre vonását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tomahawkok: nem nyilatkozik az ukrán és az amerikai elnök - a nap hírei

ukrajna

a nap hírei

tomahawk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Idén nyáron is csúcsot döntött a turizmus Magyarországon, hiszen minden eddiginél korábban lépte át a látogatók száma a 15 millió főt – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Németh Viktória, az intézet senior kutatója az InfoRádióban kiemelte: főként a külföldi turisták száma bővült, 2024 azonos időszakához képest 11 százalékkal.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás

Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás

Kész az Egyesült Államok "fenyegetései" elleni védelmi terv - közölte Nicolás Maduro venezuelai elnök szombaton, miután befejeződött egy hadgyakorlat az ország négy szövetségi államában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra csapnak az angol futballklubok: egyre több abúzus éri a játékosokat, nem tűrnek tovább

Asztalra csapnak az angol futballklubok: egyre több abúzus éri a játékosokat, nem tűrnek tovább

Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No Kings protests begin as huge anti-Trump rallies sweep across US

No Kings protests begin as huge anti-Trump rallies sweep across US

Protests are planned in over 2,500 cities across the US, including New York, DC, Atlanta and Los Angeles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 20:00
Ezek a nyerő szombati számok
2025. október 18. 19:37
Hankó Balázs kemény felszólítást küldött az ELTE vezetésének
×
×
×
×