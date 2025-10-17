Új pozícióra nevezték ki Habsburg Györgyöt

Hivatalosan is Magyarország madridi nagykövete lett az utolsó magyar király unokája, Habsburg György, a kinevezéséről szóló köztársasági elnöki rendelet csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben – írja a hvg.hu.

Sulyok Tamás felkérése értelmében Habsburg ezentúl nemcsak Spanyolországban, hanem Andorrában is képviselni fogja a magyar érdekeket.

Az utolsó magyar uralkodó, IV. Károly unokája 2021-től vezette a franciaországi magyar külképviseletet, megbízása alól szeptember elején mentették fel. A most közzétett határozat szerint Habsburg madridi megbízatását Sulyok már júniusban aláírta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig júliusban ellenjegyezte.

A csütörtök esti Közlönyben egy másik nagyköveti kinevezés is szerepel: hivatalosan is Oszama Naffa lett Magyarország iraki nagykövete, ezt a most közzétett dokumentum szerint még áprilisban írta alá Sulyok Tamás és Szijjártó Péter.