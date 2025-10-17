ARÉNA - PODCASTOK
Habsburg György, Magyarország utazó nagykövete Az első aranykor - Az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok című kiállításon tartott tárlatvezetésen a fővárosi Műcsarnokban 2017. február 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Marjai János

Új pozícióra nevezték ki Habsburg Györgyöt

Infostart

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kinevezte Habsburg Györgyöt madridi nagykövetnek.

Hivatalosan is Magyarország madridi nagykövete lett az utolsó magyar király unokája, Habsburg György, a kinevezéséről szóló köztársasági elnöki rendelet csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben – írja a hvg.hu.

Sulyok Tamás felkérése értelmében Habsburg ezentúl nemcsak Spanyolországban, hanem Andorrában is képviselni fogja a magyar érdekeket.

Az utolsó magyar uralkodó, IV. Károly unokája 2021-től vezette a franciaországi magyar külképviseletet, megbízása alól szeptember elején mentették fel. A most közzétett határozat szerint Habsburg madridi megbízatását Sulyok már júniusban aláírta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig júliusban ellenjegyezte.

A csütörtök esti Közlönyben egy másik nagyköveti kinevezés is szerepel: hivatalosan is Oszama Naffa lett Magyarország iraki nagykövete, ezt a most közzétett dokumentum szerint még áprilisban írta alá Sulyok Tamás és Szijjártó Péter.

