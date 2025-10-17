ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Egy fekete kígyó erdei talajon.
Nyitókép: Unsplash

Ijesztő fekete kígyót találtak a Bükkben

Infostart

Nem veszélyes, csak egy sikló lehetett: az erdőjárók által megpillantott és lencsevégre kapott erdei sikló különlegessége a színe volt, ugyanis fekete-sötétszürke színben pompázott.

Az Állathatározó nevű Facebook-csoportba töltötték fel a fotót. „Erdei siklónak gondolom, csak ilyen fekete színben még nem láttam” – írták a képhez, és kiderült, hogy helyes volt a meghatározás, mert valóban egy különleges színű erdei siklót kaptak lencsevégre – írja a sokszinuvidek.24.hu.

Normál esetben az erdei sikló barnás alapszínű, mozaikszerűen foltos vagy pettyezett, hasa sárgásfehér. A képen azonban egy fekete vagy sötétszürke egyed látható, amely az úgynevezett axantikus formát képviseli. Egy genetikai mutáció következtében hiányoznak a sárga pigmentsejtek az állatból, ami egy ritka jelenségnek számít.

„Az erdei sikló (Zamenis longissimus) szürke színváltozata viszonylag ritka, bár a közösségi médiumok megosztófelületeinek köszönhetően egyre gyakrabban láthatunk róla képeket. Sokan melanisztikusnak nevezik/gondolják, mondván azért olyan sötétszürke, mert a fekete pigmentek száma sokkal nagyobb náluk, mint a normál színezetűeknél, de nem erről van szó, már csak azért sem, mert néha világosszürke. Ezeknél a kígyóknál a bőr fekete pigmenteket termelő sejtjeinek, a melanofóráknak a száma normális, de a sárga színanyagot termelő színsejtjeik, az úgynevezett xantoforák egy mutáció következtében nem termelnek a fekete pigmenteket elfedő sárga pigmenteket. A szürke erdei siklók tehát nem melanisztikusak, hanem axantikusak, azaz sárgapigment-hiányosak. Éppen ezért, azok a szürke egyedek, amelyeknél kevesebb a fekete pigment, világosszürkék, míg azok, amelyeknél több van, sötétebbek” – foglalta össze a jelenséget a Minden, amit a kígyókról tudni kell oldal.

