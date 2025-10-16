ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Kukorica, betakarítás előtt. Corn harvest scene, Estrem Farms, Nerstrand, Minnesota.
Nyitókép: Richard Hamilton Smith, Getty Images

Visszatérnek az éjszakai fagyok, eső is lesz majd

Infostart / MTI

Az Alföldön nagy szükség lenne csapadékra, ez legkorábban a jövő hét közepén érkezhet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hét során több napon és többfelé is esett, de nagyon kevés, a csapadék mennyisége az elmúlt 10 nap során csaknem országszerte 5 milliméter alatt maradt. A 90 napos csapadékösszegben szinte az egész országban jelentős, mintegy 40-130 milliméter az elmaradás az átlagtól. A talaj felső 30-60 centiméteres rétege a Dunántúl nyugati felén és az északi országrészben bőven tartalmaz nedvességet, míg az Alföldön ez a réteg is nagy területen száraz, míg 50-60 centiméternél mélyebben csaknem országszerte igen száraz a talaj.

A hőmérséklet az elmúlt 6-8 nap során nagyjából megfelelt a sokéves átlagnak, a csúcsértékek a múlt hét második felében többnyire 15 és 20 Celsius-fok közelébe emelkedtek, majd ezen a héten 2-3 fokot csökkentek. Éjszakai fagyok a viszonylag sok felhő miatt csak kedden és csütörtökön alakultak ki a derültebb területeken.

A kukorica és a gyümölcsök betakarítása továbbra is zajlik, erre a száraz, meleg időjárás lenne a kedvező. A repce fejlődéséhez, valamint az őszi gabonák vetésének talajelőkészítéséhez viszont égető szükség lenne áztató esőre, különösen a déli országrészben.

Az előrejelzés szerint marad a jobbára száraz idő, szombaton gyenge hidegfront érkezik, amely mögött az eddigieknél hidegebb és száraz levegő érkezik, így vasárnaptól keddig sokfelé várható gyenge éjszakai fagy. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapra 9-14 fokra esik vissza, majd hétfőtől melegedés indul meg a magasabb légrétegekben és a jövő hét közepére megszűnnek a fagyok, erősödik a nappali felmelegedés. Szerdától erőteljes nyugatias áramlás alakul ki térségünkben, amely többször is nedves levegőt szállít fölénk, így a hét közepétől többször kell csapadékra számítani.

mezőgazdaság

fagy

csapadék

