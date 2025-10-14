Új célpontot szemelt ki a NAV, sokan izzadhatnak

Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során – írja sajtóközleményében az adóhatóság.

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják: az értékesítésekről nem állítanak ki számlát vagy nyugtát.

Ez a gyakorlat nemcsak az állami költségvetést károsítja, hanem tisztességtelen versenyhelyzetet teremt a jogkövető vállalkozásokkal szemben is.

A NAV ezért kiemelt figyelmet fordít az ilyen esetek feltárására.

A hivatal a vizsgálatok során széles körű adatvagyont használ, többek között számlaadatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait. Ha a bevallott adatok és a valós teljesítmény között ellentmondás mutatkozik, a revizorok becsléssel állapítják meg az adóalapot – ilyenkor az eltérések bizonyítása már az adózóra hárul.

Nemrég két cég – egy virágbolt üzemeltetője és egy villamossági termékeket forgalmazó kereskedő – került a NAV látóterébe. Az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a kimutatott veszteségük nem felelt meg a valóságnak, bevételeik egy részét eltitkolták.

A revizorok már az eljárás kezdetén ideiglenes biztosítási intézkedést rendeltek el a költségvetési érdekek védelmében.

A titkolózás súlyos következményekkel járhat: ha bizonyítást nyer az eltitkolt bevétel, az adóhiány kétszeresének megfelelő, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV.

A vizsgált ügyekben a vállalkozások végül elfogadták a feltárt tényeket, lemondtak a fellebbezés lehetőségéről, és összesen több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.