Újabb csúnya baleset az M1-esen, hosszan áll a forgalom

A katasztrófavédelem délelőtti híre szerint összeütközött két kamion a Győr felé vezető oldalon, Herceghalom közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél. A gépjárművekben összesen hárman utaztak, a helyszínre a mentők is kivonultak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen.

Herceghalom térségében a 25-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja a 3 kilométert – írta az Útinform.

Hétfő reggel is történt egy nagy baleset az autópályán: három gépkocsi volt érintett a szintén a Győr felé vezető oldaon, a 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt ütközésben. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.

