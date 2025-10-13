ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.06
usd:
338.28
bux:
102376.51
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: GettyImages/Joos Mind

Újabb csúnya baleset az M1-esen, hosszan áll a forgalom

Infostart

Baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon.

A katasztrófavédelem délelőtti híre szerint összeütközött két kamion a Győr felé vezető oldalon, Herceghalom közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél. A gépjárművekben összesen hárman utaztak, a helyszínre a mentők is kivonultak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen.

Herceghalom térségében a 25-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja a 3 kilométert – írta az Útinform.

Hétfő reggel is történt egy nagy baleset az autópályán: három gépkocsi volt érintett a szintén a Győr felé vezető oldaon, a 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt ütközésben. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Újabb csúnya baleset az M1-esen, hosszan áll a forgalom

baleset

közlekedés

m1-es autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előbb tárgyalni szeretne Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A Kreml aggodalmát fejezte ki, hogy az ukránok az ilyen rakétákba „piszkos bombát”, azaz sugárzó anyaggal kevert robbanóanyagot tehetnek. A Kreml szerint ezért a Tomahawkok Ukrajnának adása „drámai eszkalációt” jelentene. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor: jön a sokmilliárdos támogatás, erre fogják költeni

Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor: jön a sokmilliárdos támogatás, erre fogják költeni

A kastély jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
All 20 living hostages in Gaza now handed over, IDF says, with Trump set to address Israeli parliament

All 20 living hostages in Gaza now handed over, IDF says, with Trump set to address Israeli parliament

The released hostages include twins Ziv and Gali Berman, pictured together in Gaza this morning. Israel is releasing hundreds of Palestinians in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 09:41
Piros pólós futók hirdették a Budapest Maratonon, hogy a szervátültetés életet ment
2025. október 13. 07:18
Az iszap tarthatta fogva a csatornába veszett egyetemistát
×
×
×
×