A Mojmír nevű mozdony a prágai EuroCity vonattal a Nyugati Pályaudvaron
Nyitókép: Infostart

Már pályafelújítás miatt is késnek a vonatok, nem is mind megy végig a vonalán

Infostart

Pályakarbantartást végeznek a cseh vasútnál, ezért akár több mint egyórás késés is előfordulhat, mire Magyarországra érnek a Metropolitan EuroCity vonatok. Ráadásul emiatt némelyik csak rövidített útvonalon közlekedik.

A cseh vasút hálózatán végzett karbantartás miatt a Pozsony – Párkány felől érkező Metropolitan EuroCityk 50-70 perces, esetenként ennél is jelentősebb késéssel érkeznek a magyarországi szakaszra, emiatt néhány esetben csak Szobig / Vácig közlekednek, ahonnan a következő Z70-es vonattal utazhatnak tovább a Nyugati pályaudvarra – írja tájékoztatásában a MÁV Csoport.

Szobról, Nagymaros-Visegrádról, valamint Vácról a Z70-es vonatokat javasolja a vasúttársaság a főváros felé.

A Nyugati pályaudvarról Pozsony – Prága felé induló Metropolitan EuroCityk néhány esetben késve indulnak a fővárosból, az érkező vonat jelentős késése esetén csak Váctól / Szobtól közlekednek Szlovákia felé.

A következő járatok közlekednek rövidebb útvonalon:

  • a Brno felől érkező, Szobról 9:38-kor a Nyugati pályaudvarra továbbinduló Metropolitan EuroCity (271) 130 perces késéssel várható a magyarországi szakaszra, emiatt csak Vácig közlekedik,
  • a Nyugati pályaudvarról 11:30-kor Prágába induló Metropolitan EuroCity (276) utasainak Vácon másik szerelvénybe kell átszállniuk.

