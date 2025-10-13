Már pályafelújítás miatt is késnek a vonatok, nem is mind megy végig a vonalán

A cseh vasút hálózatán végzett karbantartás miatt a Pozsony – Párkány felől érkező Metropolitan EuroCityk 50-70 perces, esetenként ennél is jelentősebb késéssel érkeznek a magyarországi szakaszra, emiatt néhány esetben csak Szobig / Vácig közlekednek, ahonnan a következő Z70-es vonattal utazhatnak tovább a Nyugati pályaudvarra – írja tájékoztatásában a MÁV Csoport.

Szobról, Nagymaros-Visegrádról, valamint Vácról a Z70-es vonatokat javasolja a vasúttársaság a főváros felé.

A Nyugati pályaudvarról Pozsony – Prága felé induló Metropolitan EuroCityk néhány esetben késve indulnak a fővárosból, az érkező vonat jelentős késése esetén csak Váctól / Szobtól közlekednek Szlovákia felé.

A következő járatok közlekednek rövidebb útvonalon: