Már pályafelújítás miatt is késnek a vonatok, nem is mind megy végig a vonalán

A cseh vasút hálózatán végzett karbantartás miatt a Pozsony – Párkány felől érkező Metropolitan EuroCityk 50-70 perces, esetenként ennél is jelentősebb késéssel érkeznek a magyarországi szakaszra, emiatt néhány esetben csak Szobig / Vácig közlekednek, ahonnan a következő Z70-es vonattal utazhatnak tovább a Nyugati pályaudvarra – írja tájékoztatásában a MÁV Csoport.
Szobról, Nagymaros-Visegrádról, valamint Vácról a Z70-es vonatokat javasolja a vasúttársaság a főváros felé.
A Nyugati pályaudvarról Pozsony – Prága felé induló Metropolitan EuroCityk néhány esetben késve indulnak a fővárosból, az érkező vonat jelentős késése esetén csak Váctól / Szobtól közlekednek Szlovákia felé.
A következő járatok közlekednek rövidebb útvonalon:
- a Brno felől érkező, Szobról 9:38-kor a Nyugati pályaudvarra továbbinduló Metropolitan EuroCity (271) 130 perces késéssel várható a magyarországi szakaszra, emiatt csak Vácig közlekedik,
- a Nyugati pályaudvarról 11:30-kor Prágába induló Metropolitan EuroCity (276) utasainak Vácon másik szerelvénybe kell átszállniuk.