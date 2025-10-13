ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.41
bux:
101990.76
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a nyugdíjas, jár-e a visszamenőlegesen megemelt járulék a rokonoknak?

Infostart

A novemberi nyugdíjkorrekció kapcsán felmerült aggályokkal szemben a nyugdíjszakértők megerősítették, hogy a novemberi, visszamenőleges hatályú (januárig) nyugdíjemelés azokat az embereket is időarányosan megilleti, akik az év során elhunytak, mielőtt a kifizetés megtörtént volna.

A kormány várhatóan 1,6 százalékos nyugdíjkorrekcióról dönt novemberben, amely a 2025. január 1-jére visszamenőleges nyugdíjemelést jelenti.

Farkas András nyugdíjszakértő tájékoztatása szerint ez a visszamenőleges emelés megilleti azokat az elhunyt nyugdíjasokat is, akik még nem vehették fel az összeget. A jogosult halálának napjától függ, hogy hány havi emelésre tarthat igényt a hozzátartozó. Például egy 2025. március végéig elhunyt jogosult esetében a hozzátartozók 3 havi emelést, plusz a 13. havi nyugdíjat is igényelhetik - írja a 24.hu.

A fel nem vett juttatások – ideértve a nyugdíjat, a nyugdíjkorrekciót és a 13. havi nyugdíjat – kifizetését csak kérelemre lehet igényelni.

A kérelmet az elhunyttal közös háztartásban élt hozzátartozók (házastárs, gyermek, szülő, stb. meghatározott sorrendben), ennek hiányában pedig az örökösök nyújthatják be a halál/hagyatéki eljárás lezárása után egy éven belül.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a nyugdíjas, jár-e a visszamenőlegesen megemelt járulék a rokonoknak?

kérelem

halálozás

nyugdíjkorrekció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé

Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
Az elmúlt évtizedben Szíriából elmenekülő emberek már nincsenek életveszélyben szülőhazájukban, ezért el kell kezdeni megszervezi a hazatérésüket. Az európai kormányok sorra zárják a kapuikat és azon az állásponton vannak, hogy Szíria már biztonságos ország – mondta el az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.
 

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Németország egymilliárd eurót fordít az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni globális küzdelem támogatására a következő három évben - jelentette be Reem Alabali-Radovan német fejlesztési miniszter vasárnap a berlini egészségügyi világkonferencia megnyitóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?

A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?

Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Hamas has until noon local time (10:00 BST) to release the remaining hostages, with Israel set to free 250 Palestinian prisoners and 1,700 detainees from Gaza in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 05:00
Jönnak a fagyok, ezen nincs mit szépíteni
2025. október 12. 21:16
2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait - a nap hírei
×
×
×
×