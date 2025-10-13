Elhunyt a nyugdíjas, jár-e a visszamenőlegesen megemelt járulék a rokonoknak?

A kormány várhatóan 1,6 százalékos nyugdíjkorrekcióról dönt novemberben, amely a 2025. január 1-jére visszamenőleges nyugdíjemelést jelenti.

Farkas András nyugdíjszakértő tájékoztatása szerint ez a visszamenőleges emelés megilleti azokat az elhunyt nyugdíjasokat is, akik még nem vehették fel az összeget. A jogosult halálának napjától függ, hogy hány havi emelésre tarthat igényt a hozzátartozó. Például egy 2025. március végéig elhunyt jogosult esetében a hozzátartozók 3 havi emelést, plusz a 13. havi nyugdíjat is igényelhetik - írja a 24.hu.

A fel nem vett juttatások – ideértve a nyugdíjat, a nyugdíjkorrekciót és a 13. havi nyugdíjat – kifizetését csak kérelemre lehet igényelni.

A kérelmet az elhunyttal közös háztartásban élt hozzátartozók (házastárs, gyermek, szülő, stb. meghatározott sorrendben), ennek hiányában pedig az örökösök nyújthatják be a halál/hagyatéki eljárás lezárása után egy éven belül.