A rendszerváltás óta nem történt ilyen a Magyar Honvédségnél

A tavaly nyáron indított "Szeretem, megvédem!" kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ez történelmi pillanat a Magyar Honvédség életében, hiszen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt. Ez jól mutatja, hogy egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristó.

A honvédelmi miniszter kiemelte: "Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg! Napról napra egyre több bátor hazafi csatlakozik a Magyar Honvédséghez. Ők azok, akik elfogadták a meghívónkat erre a különleges, nemes és fontos feladatra - hogy munkájuk vagy tanulmányaik folytatása mellett, tartalékosként, a lakóhelyük közelében teljesítsenek szolgálatot." Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben mindössze 17 tartalékosa volt a honvédségnek.

Az elmúlt években a területvédelmi tartalékosok egyaránt bizonyították, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk. Részt vettek nemzetközi gyakorlatokon, segítették az árvízi védekezést, ott voltak mindenhol, ahol szükség volt rájuk – fogalmazott a tárca közleménye szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: A hivatásos és szerződéses katonák mellett ma már a tartalékosok is nélkülözhetetlen pillérei a Magyar Honvédségnek. A hivatásos állománnyal együtt alkotják azt az egységes, erős és cselekvőképes haderőt, amely garantálja Magyarország biztonságát a mostani, veszélyekkel és háborúkkal teli időszakban is.

Hozzátette: "Büszke vagyok a katonák elhivatottságára, felkészültségére, eltökéltségére. Alig több mint egy év alatt hétezren csatlakoztak a honvédséghez, közülük mintegy tíz százalék döntött úgy, hogy a hivatásos állomány tagja lesz. Egyre többen érzik úgy, hogy a haza védelméért tenni megtiszteltetés."

"Köszönöm azoknak is, akik most jelentkeztek területvédelmi tartalékos szolgálatra, és továbbra is várunk minden bátor hazafit!" – tette hozzá a honvédelmi miniszter.