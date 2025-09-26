ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Tihany és a Tihanyi Bencés Apátság látképe napfelkeltekor 2020. május 16-án. Előtérben a Belső-tó, háttérben a Balaton.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Aggódnak a helyiek, veszélybe került Tihany csodás látványossága

Infostart

300 ezer köbméter víz hiányzik a Belső-tóból.

Az elmúlt három évben folyamatosan csökkent a tihanyi Belső-tóban a víz mennyisége, 120 centimétert esett összeségében a vízszint. A rétegvizek táplálta, alapvetően is sekély tó erősen kitett a természetnek. Korábban is előfordultak aszályos időszakok, de idén nyáron már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja az átlagosan egy méter mélységű tó – vette észre a település önkormányzati lapja, a Tihanyi Visszhang beszámolóját a 24.hu.

A sekély, mintegy 30 hektár kiterjedésű Belső-tó egy vulkáni kráterből származik, kizárólag a környező vízgyűjtő területről érkező csapadékvíz táplálja. Az írás megjegyzi, hogy a tó földtörténeti létezése óta minden bizonnyal többször kiszáradt, majd újra életre kelt.

Az elmúlt évtizedekben többször felmerült, hogy vízpótlásra lenne szükség, igaz, az minden esetben elhangzott, hogy ez nem lenne kis vállalkozás. Szó volt arról, hogy

  • a Balatonból szivattyúznának vizet a Belső-tóba, hogy mérsékeljék az aszály és a csapadékszegény időszakok hatását, vagy
  • a falu megtisztított szennyvizét vagy a település csatornavizét vezessék a tóba,

ám ezek a tervek inkább csak ötletek maradtak.

A közelmúltban a tihanyi önkormányzat kezdeményezésére a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Vízügyi Igazgatóság szakemberei egyeztettek arról, mit lehetne tenni a tó vízszintjének drasztikus csökkenése ellen. Az egyeztetésen elhangzott: minél előbb egy újabb kutatást kell végezni, amely feltérképezi a félsziget vízháztartását.

Az elmúlt három évben az extrém meleg és csapadékszegény időjárás miatt többször is előbukkant a tóban egy kisebb sziget, idén nyáron viszont annyira visszahúzódott a víz, hogy korábbi ásott kutak is megjelentek a mederben és a tó valóban aggodalomra okot adó képet mutat.

Bízzunk a természetben, hogy idővel a jelenlegi helyzet jobbra fordul. Jelenlegi tudásunk szerint egyedül egy csapadékosabb időszak hozhat érdemi változást a tó vízszintjében – nyilatkozta a lapnak Kötél Balázs polgármester, aki hozzátette: sajnálja, hogy az egyre inkább érzékelhető klímaváltozás egyik áldozata éppen a Belső-tó.

(A nyitóképen a tihanyi Belső-tó 2020 májusában.)

2025. szeptember 26. 05:36
2025. szeptember 26. 04:25
