2025. szeptember 22. hétfő
Vezetéstechnikai szakértő: ezek az autósok vészhelyzetben biztos vesztesek lesznek

Van néhány tévhit azzal kapcsolatban, hogy miként kell beállítani a helyes üléspozíciót, illetve hogy hol és hogyan kell fogni a kormányt – derült ki Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szavaiból, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.

Nem csak új autó vásárlása után, vagy sofőrcserénél kell mindig beállítani a helyes üléspozíciót, ugyanis sokan rosszul vagy egyenesen veszélyesen ülnek a kocsijukban, mert rosszul tanultak meg valamit vagy egyszerűen csak nem gondolnak egy láb- vagy kéztartás lehetséges drámai következményeire – arra, hogy eleve vesztes helyzetbe kerülnek így egy baleset vagy például defekt okozta vészhelyzet esetén.

Mint Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, vezetni szinte bárhogy lehet, de amikor „alkotni” kell, tehát nagyot kormányozni, nagyot fékezni, vagy a kettőt együtt, kódolva van a vereség, ha rosszul ül a sofőr a volán mögött.

A gépjárműben az elhelyezkedésnek van egy célszerű állítási sorrendje. Az első lépés az ülésmagasság beállítása: a fej és a tetőkárpit közé férjen be legalább az ember ökle. Ezután jön a távolság a pedáloktól, amit az ülés előre-hátra mozgatásával lehet szabályozni. Manuális váltós autónál az a rendező elv, hogy bal lábbal végpontig, tehát a padlólemezig tapossuk a kuplungpedált, és végpontban a bal lábunk ne legyen teljesen nyújtva. Automata váltós autónál nincs kuplungpedál, ott járó motorú autónál kell modellezni a vészfékezést, tehát jobbal teljesen beletaposunk a fékpedálba, és a végpontban a láb ne legyen teljesen nyújtva.

"A nyújtott láb látszólag a legjobb ötlet, mert nagyon kényelmesen tudok pedálozni, nem görcsöl be a vádlim, csupa boldogság, viszont az előnyök ezzel meg is szűntek. Jönnek a hátrányok.

Nyújtott lábbal nem tudunk erőt kifejteni, tehát a nyújtott jobbossal jó eséllyel nem tudok százszázalékos hatékonysággal vészfékezni. Manuális váltós autónál a vészfékezésnél ballal kirúgjuk a kuplungot, hogy ne fulladjon le a motor, a jobbal megnyomjuk a fékpedált. Dolgozik mind a két nyújtott lábunk. És ha mégis ütközés a mutatvány vége, akkor borzalmas erők alatt roncsolódik a karosszéria, és ha az orr-rész, a motor elkezd bejönni az utastérbe, akkor a nyújtott láb nem tud hajlani, hanem átadja az erőt és eltörik a medencecsont" – magyarázta a szakember.

A lényeg, hogy a pedálok végpontjában a lábszárak be legyenek hajlítva, mert egyrészt akkor erősen lehet vészfékezni, illetve a behajlított láb erő hatására képes lesz maradandó alakváltozás nélküli elmozdulásra, vagyis behajlik, ha ütközésnél összeroncsolódik a jármű eleje.

A következő beállítani való a kormánytávolság, ami elsősorban az üléstámla döntésével szabályozható. Mint Zsurzs Jenő elmondta, ez nem azt jelenti, hogy fekszünk a volán mögött, mint otthon a kanapén, inkább viszonylag függőlegesre állítsuk az üléstámlát. Ha ez kevés, akkor állítható a kormány, amit fel-le, illetve magunk felé vagy ellenkező irányba is lehet állítani.

Akkor jó, ha beletámaszkodunk az üléstámlába, és csuklóval elérjük a kormányív tetejét úgy, hogy nem kell ágaskodni.

Aki régóta vezet és nem így volt beállítva eddig az ülése, kormánya, az a vezetéstechnikai instruktor szerint ezt közelinek érezheti, holott a korábbi pozíció volt távol.

„További kulcsfontosságú elem, hogy a két kezünkkel milyen pozícióban fogjuk a volánt. Sajnos még mindig nagyon sokan a klasszikus, 10 óra 10 perces fogást oktatják, holott ezt már meghaladta az élet. A bal kéz pozíciója kilenc órára helyeződött át, a jobb kézé pedig három órára. Ha megnézünk egy korszerű autót, a volán kiképzése is ezt sugallja, mert ott a 9-3 órás helyeken olyan, mintha anyaghiányos lenne. Tehát ha ott, a két legszélesebb pontján fogjuk a kormányt, és jó az ülésbeállítás is, akkor ebből a pozícióból mindkét irányba tudunk tekerni a volánon 180 fokot. Ez nagyon sok úgy, hogy nem engedjük el. Ha összeadjuk, ez 360 fok, ami mozgó autónál a legtöbb manőverre elég" – magyarázta.

Van még egy járulékos előnye a 9-3-as kormányfogásnak. Korszerű személygépjárművekben akár 12-16 légzsák is lehet, amelyek közül az egyik a volán közepében található, ott is van rajta az SRS jelzés. Baj esetén a légzsák kirobban a helyéről, bő 300 kilométer/órás tempóval, hatalmas energiával.

"Ha a sofőr hagy a légzsáknak helyet a 9-3-as kormányfogással, akkor szinte szabadon kijön a helyéről, és bár lecsapja az alkarunkat a kormányról, amikor dagad, nem lesz semmi bajunk.

Viszont ha rossz helyen fogjuk a volánt – ez a bal kéz 12 óra –, akkor az ugyan nagyon jól néz ki, csak ha jön a légzsák, viszi az alkarunkat, mert az útjában van, és az erejével össze is töri.

Zárásképpen a tükröket kell beállítani, hogy az oldalsó és a mögöttes forgalmat, belső tükörnél a saját sávunkat megfelelően láthassuk.

